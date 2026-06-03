Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

Finanzbildung wird zum strategischen Erfolgsfaktor für Banken

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Herrching am Ammersee (ots)

Interview mit Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

Die Finanzbranche diskutiert intensiv über Künstliche Intelligenz, digitale Plattformen und neue Kundenschnittstellen. Aus Sicht von Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, wird jedoch ein anderes Thema über die Wettbewerbsfähigkeit vieler Banken entscheiden: Finanzbildung.

"Junge Menschen beschäftigen sich heute intensiver mit Geldanlage, Altersvorsorge und finanzieller Unabhängigkeit als viele Generationen zuvor. Gleichzeitig ist die Informationslandschaft komplexer denn je. TikTok, YouTube, Podcasts und mittlerweile auch ChatGPT konkurrieren mit Banken um Aufmerksamkeit und Vertrauen", erklärt Fürderer.

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mit "NextGen Finanzbildung 2026" ein neues Testformat im Rahmen des Young Finance Awards entwickelt. Ziel ist es im ersten Schritt, die Qualität von Finanzbildungsangeboten deutscher Regionalbanken systematisch zu analysieren.

"Wir betrachten bewusst nicht einzelne Produkte oder Marketingkampagnen. Uns interessiert vielmehr, welchen tatsächlichen Beitrag Institute dazu leisten, dass junge Menschen bessere finanzielle Entscheidungen treffen können. Finanzbildung ist für uns kein Zusatzangebot, sondern ein zentraler Bestandteil einer kundenorientierten Beratung."

Die Grundlage des neuen Testformats bildet die NextGen Studie 2026. Die Untersuchung zeigt, dass junge Menschen digitale Informationsangebote selbstverständlich nutzen, gleichzeitig aber weiterhin großen Wert auf persönliche Beratung legen. Aus Sicht von Kai Fürderer liegt genau darin eine große Chance für Regionalbanken.

"Viele Institute glauben noch immer, sie müssten sich zwischen digital und persönlich entscheiden. Unsere Studien zeigen jedoch das Gegenteil. Junge Kunden wünschen sich digitale Orientierung und gleichzeitig einen kompetenten Ansprechpartner für wichtige finanzielle Entscheidungen. Die Zukunft liegt in der intelligenten Verbindung beider Welten."

Mit dem neuen Testformat analysiert die Gesellschaft für Qualitätsprüfung unter anderem die strategische Verankerung von Finanzbildung, die Verständlichkeit von Inhalten, die Zielgruppenorientierung sowie den Innovationsgrad der Angebote.

Fürderer sieht darin nicht nur eine Bewertungsgrundlage, sondern auch einen Impuls für die gesamte Branche: "Wir verstehen uns als konstruktiv-kritischer Marktbeobachter. Unser Anspruch ist es, Orientierung für Verbraucher zu schaffen und gleichzeitig Banken aufzuzeigen, welche Ansätze aus Kundensicht besonders überzeugen. Gute Finanzbildung stärkt die finanzielle Selbstbestimmung der Menschen und kann zugleich zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb werden."

Sein Fazit fällt entsprechend eindeutig aus: "Die Frage lautet künftig nicht mehr, ob Banken Finanzbildung anbieten sollten. Die entscheidende Frage wird sein, wie gut sie diese Aufgabe erfüllen."

Weitere Informationen zu dem neuen Testformat " NextGen Finanzbildung" finden Sie bereits auf unserer Homepage.

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