"Die Landarztpraxis" erobert Europa. Seven.One Studios verkauft die Joyn-und SAT.1-Erfolgsserie in sechs Länder

Vom romantischen Schliersee nach ganz Europa! Seven.One Studios International hat die Joyn- und SAT.1-Erfolgsserie "Die Landarztpraxis", die Filmpool Entertainment produziert, in sechs europäische Länder verkauft. Dr. Sarah König (Caroline Frier) praktiziert als "The Country Doctor" mittlerweile auf dem Sender Doma TV von Nova TV in Kroatien, TV2 in Ungarn, auf Duo Media in Estland, auf Telewizja Polskain Polen und auf Planet TV in Slowenien. In Deutschland läuft die Serie aktuell auf Disney+ und Joyn.

Henrik Pabst, Geschäftsführer Seven.One Studios:

"Der Verkauf unserer Serie ,Die Landarztpraxis' in gleich sechs europäische Märkte bestätigt den großen Publikums-Erfolg in Deutschland. Die Geschichten rund um unser anpackendes Ärzteteam vor Alpenkulisse unterhalten und berühren die Menschen offensichtlich über Deutschland hinaus. Darauf sind wir stolz. Herzlichen Glückwunsch und Danke an das Schauspieler:innen-Ensemble um Caroline Frier und das ,Die Landarztpraxis'-Team der Filmpool Entertainment."

So geht es in Deutschland weiter

Fanliebling um 19 Uhr: Die vierte Staffel wird gerade produziert und läuft 2026 ein ganzes Jahr lang auf Joyn und in SAT.1. Filmpool Entertainment produziert 240 neue Serien-Folgen - zunächst mit neuen Geschichten aus Wiesenkirchen am wunderschönen Schliersee, bevor im Nachbarort Weilhausen eine weitere Landarztpraxis ihre Türen öffnet. Die dritte Staffel "Die Landarztpraxis" war sowohl in SAT.1 als auch auf Joyn die bisher erfolgreichste.

