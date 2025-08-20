SAT.1

Bundesliga-Start in UHD: Joyn und SAT.1 zeigen den Saison-Auftakt FC Bayern München vs. RB Leipzig. Live & kostenlos.

Unterföhring (ots)

Startet Manuel Neuer in seine letzte Bundesliga-Saison? Schießt Bayern-Neuzugang Luis Díaz in seinem ersten Bundesliga-Spiel sein zweites Pflichtspieltor? Sind die Bullen aus Leipzig in dieser Saison ein ernsthafter Herausforderer des Franz Beckenbauer Supercup-Gewinners Bayern München?

SAT.1 und Joyn feiern am Freitag, 22. August, den Start in die 63. Bundesliga-Saison mit dem Kracherspiel FC Bayern München gegen RB Leipzig. Joyn und SAT.1 übertragen das erste Saisonspiel live und kostenlos im hochauflösenden Ultra HD (UHD). Ab 19:50 Uhr melden sich die "ran"-Moderatoren Matthias Opdenhövel, Matthias Killing und Experte Markus Babbel aus der Allianz Arena München (Anstoß 20:30 Uhr). Jonas Friedrich kommentiert. Gladbach-Legende Lars Stindl wird ihn dabei als zusätzlicher Experte unterstützen.

Mit seinem jüngsten Auftritt im Franz Beckenbauer Supercup setzte Manuel Neuer ein sportliches Ausrufezeichen. Der 39-Jährige wurde zum "Man of the Match". Kann der Torhüter wieder eine Weltklasse-Leistung abrufen?

Der Bundesliga-Auftakt: FC Bayern München gegen RB Leipzig läuft am Freitag, 22. August, ab 19:50 Uhr. Live in SAT.1 und auf Joyn. Alle Informationen zum Empfang von UHD unter sat1.de/uhd.

