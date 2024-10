Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

CRSwNP: Patientenkampagne sagt Frust den Kampf an

"Meine größte Frustration ist, dass die Symptome unvorbereitet kommen und ich mich immer wieder neu darauf einstellen muss", erzählt Jens, der CRSwNP hat - chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen. Mit dem Frust, den seine Erkrankung bei ihm auslöst, ist er nicht allein. Für viele der 2-4 % der Europäer*innen, die an einer CRSwNP leiden, ist der Weg bis zur passenden Therapie lang und steinig. Hinzu kommt oft, dass Menschen in ihrer Umgebung mit Unverständnis reagieren.[1] Dies kann langfristig zu Depressionen und Isolation führen. Genau hier setzt das "Frust-Workout" an: Es soll Betroffenen helfen, dem CRSwNP-Symptomfrust zu begegnen und neue Kraft zu schöpfen.

CRSwNP & Frust

Eine CRSwNP ist eine chronische Entzündung der Nasen- und Nasennebenhöhlen mit Bildung von Nasenpolypen. Die Symptome können vielfältig sein und reichen von Dauerschnupfen, einer verstopften Nase, Druckgefühl im Gesicht bis zum Verlust des Riechvermögens und Geschmackssinns. Das kann den Alltag stark einschränken.[1] Als besonders belastend wird oft der Verlust des Riechvermögens wahrgenommen. Gerüche sind oft eng mit Lebensqualität verknüpft, so kann deren Einschränkung schnell das Wohlbefinden und die Lebensqualität beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass Betroffene oft das Gefühl haben, sich für ihre Beschwerden rechtfertigen zu müssen und den Eindruck haben, dass diese nicht ernst genommen werden. Mit dieser Frustration umzugehen, ist oft nicht leicht. Um diesem Problem zu begegnen, wurde das "Frust-Workout" ins Leben gerufen.

Das Frust-Workout

Im Rahmen eines Workshops wurde ein Forum für Betroffene sowie HNO-Ärzt*innen geschaffen, in dem sich die Beteiligten über CRSwNP austauschen konnten. Dabei ging es vor allem um den Umgang mit der Erkrankung und konstruktive Lösungsansätze. Das Ziel: eine neue Perspektive auf die Erkrankung zu gewinnen und Strategien zu entwickeln, die dabei helfen, den Alltag besser zu bewältigen und schneller die passende Therapie zu finden.

Ein zentrales Element des Programms ist das Sportprogramm gegen den Frust - Boxen. Dabei steht Boxen sinnbildlich für Durchhaltevermögen, das immer wieder Aufstehen nach Rückschlägen, Mut, Kampfgeist und den Willen zum Sieg - Eigenschaften, die den Betroffenen im Umgang mit den täglichen Herausforderungen der Krankheit helfen sollen. Unter der Anleitung eines Coaches aus den Bereichen Psychologie, Sportwissenschaften und therapeutisches Boxen lernten die Teilnehmer*innen Techniken, um die emotionale Belastung, die mit ihrer Krankheit einhergeht, besser zu bewältigen. Darüber hinaus entwickelten sie Kommunikationsstrategien, die ihnen zum Beispiel für das Arzt-Patienten-Gespräch helfen sollen. Wie das Frust-Workout genau aussah und welche Erfahrungen und Frust-(Bewältigungs-)Strategien die Patient*innen erlernt und miteinander geteilt haben, gibt es unter www.aktiv-gegen-nasenpolypen.de/ oder auf dem Instagram-Kanal @neustart_nase.

Lass Dich nicht vom CRSwNP-Frust besiegen: Werde aktiv und frage Deine*n HNO-Ärzt*in nach der für Dich am besten geeigneten Therapie - Hol Dir Deinen Therapie-Neustart! Mehr Informationen für Betroffene und Interessierte auf www.aktiv-gegen-nasenpolypen.de/.

Über Sanofi

Wir sind ein innovatives globales Gesundheitsunternehmen mit einer einzigen Bestimmung: Wir erforschen die Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Unser Team setzt sich in mehr als 100 Ländern dafür ein, die medizinische Praxis zu verändern und damit das Unmögliche möglich zu machen. Wir bieten weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen an, die das Potenzial haben, das Leben zu verbessern. Dabei stellen wir Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt unseres Handelns.

Sanofi ist an den Börsen EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistet.

Referenzen

