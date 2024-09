Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Schlaf(los) mit Neurodermitis - wenn der Juckreiz wachhält

Bild-Infos

Download

Frankfurt/Main (ots)

Probleme beim Einschlafen, nicht durchschlafen können und morgens müde in den Tag starten: für Menschen, die von Neurodermitis betroffen sind, gehört dies häufig zum Alltag - wie etwa 82 % der Betroffenen berichten.[1] Denn vor allem nachts wird der Juckreiz bei der chronisch-entzündlichen Hauterkrankung durch Wärme und Schweiß begünstigt. Das Thema Schlaf bewegt viele der ca. 3,8 Millionen Menschen mit Neurodermitis in Deutschland.[2] Umfangreiche Informationen und hilfreiche Tipps zum Thema Schlafen mit Neurodermitis finden Betroffene deshalb ab sofort auf der neuen Website www.schlafen-mit-neurodermitis.info, die anlässlich des Welt-Neurodermitis-Tags am 14.09.2024 veröffentlicht wurde.

Schlafmangel: Weitreichende Auswirkungen auf den Alltag

"Tagsüber konnte ich mir das Kratzen meist noch halbwegs verkneifen, doch sobald die Nacht angebrochen und ich eingeschlafen war, gab es für meinen Körper kein Halten mehr. Ohne es zu merken, kratzte ich die zunächst noch kleinen Wunden Nacht für Nacht auf, wodurch sie - und mit ihnen der Juckreiz - immer größer wurden", erzählt Bloggerin und Neurodermitis-Betroffene Anja. So wie ihr geht es vielen Neurodermitis-Betroffenen, die aufgrund des Juckreizes mit Schlafproblemen zu kämpfen haben. Eine lange, unruhige Nacht bedeutet für viele Betroffene Müdigkeit am nächsten Tag, bis hin zu Gereiztheit oder verminderter Leistungsfähigkeit in der Schule, Uni oder im Beruf. Auf sieben bis acht Stunden erholsamen Schlaf kommen Menschen mit Neurodermitis selten, wie Dermatologe Dr. Andreas Pinter berichtet: "Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Betroffene mit aktiver Neurodermitis bis zu zweieinhalb Stunden weniger aufgrund ihrer Neurodermitis schlafen."

Der Schlafmangel wirkt sich jedoch nicht nur auf die Lebensqualität der Betroffenen, sondern häufig auch auf die der Angehörigen aus, vor allem bei Kindern mit Neurodermitis. Wenn ein Kind erkrankt ist, wird oft der Schlaf der Geschwisterkinder, aber vor allem der der Eltern beeinträchtigt. So geben mehr als 60 % der Eltern an, aufgrund der Neurodermitis ihres Kindes an Schlafstörungen zu leiden.[3]

Schlafen mit Neurodermitis: Informationen, Erfahrungen, Tipps

Der Wunsch nach einem besseren, ungestörten Schlaf besteht bei den meisten Neurodermitis-Betroffenen. Sie sind häufig auf der Suche nach Maßnahmen, die das Einschlafen erleichtern und ihren Schlaf erholsamer gestalten können. Dabei unterstützen können vor dem Schlafengehen zum Beispiel die Anwendung der täglichen Basispflege (rückfettende Cremes und Salben); eine angenehme, kühle Raumumgebung (dunkel, ca. 16-18°C); Schlafbekleidung und Bettwäsche aus hautverträglichen Stoffen (z.B. Baumwolle, Leinen oder Seide); individuelle Abend- oder Entspannungsroutinen (z. B. Lesen oder Meditation) sowie ein regelmäßiger Schlafrhythmus. Auch ein aktiver Alltag mit sportlicher Betätigung und ein reduzierter Medienkonsum am Abend können die Schlafqualität positiv beeinflussen.

Neurodermitis langfristig behandeln

Neben den individuellen Routinen, Juckreiz-Strategien und der Vermeidung von Triggerfaktoren ist es auch wichtig, die geeignete Therapie zu finden. "Das beste Mittel gegen schlechten Schlaf bei Neurodermitis ist eine passende Therapie. Denn je besser die Neurodermitis behandelt ist, desto weniger Juckreiz haben die Betroffenen - auch in der Nacht", erklärt Dr. Andreas Pinter. Sollten Betroffene das Gefühl haben, dass ihre Neurodermitis nicht gut kontrolliert ist, kann ein Selbsttest (ADCT) helfen. Dieser zeigt an, wie kontrolliert die Hauterkrankung ist. Im Gespräch mit Dermatolog*innen können Betroffene zusätzlich Unterstützung suchen und sich nach modernen Therapieoptionen erkundigen, mit denen die Neurodermitis langfristig kontrolliert werden kann. Somit wird auch ein erholsamer Schlaf für Betroffene wieder möglich.

Weitere Anregungen und Impulse zum Thema Schlafen mit Neurodermitis sowie konkrete Tipps für besseres Ein- und Durchschlafen trotz der Hauterkrankung finden Betroffene und Interessierte auf der Website www.schlafen-mit-neurodermitis.info und auf dem Instagram-Kanal @leben_mit_neurodermitis.info

Nicht verpassen: Instagram-Live Night-Talk am 17. September 2024 um 19:00 Uhr zum Thema "Neurodermitis und gesunder Schlaf - (k)ein Gegensatz?" mit Dr. Avend Bamarni (angehender Dermatologe, @der.hautarzt2b) und Hilla Wali (Ärztin, @hillalemon)

Über Sanofi

Wir sind ein innovatives globales Gesundheitsunternehmen mit einer einzigen Bestimmung: Wir erforschen die Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Unser Team setzt sich in mehr als 100 Ländern dafür ein, die medizinische Praxis zu verändern und damit das Unmögliche möglich zu machen. Wir bieten weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen an, die das Potenzial haben, das Leben zu verbessern. Dabei stellen wir Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt unseres Handelns.

Sanofi ist an den Börsen EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistet.

Referenzen

[1] Kaaz K et al. Acta Derma Venereol 2019; 99: 175-180

[2] https://ots.de/ZZ0myR (letzter Zugriff 02. Juli 2024)

[3] Simpson EL et al. J Am Acad Dermatol 2016; 74: 491-498

MAT-DE-2402757-1.0-07/2024

Original-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell