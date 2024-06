Badische Zeitung

Ukraine-Krieg: Vergiftetes Angebot

Sven Christian Schulz

Freiburg (ots)

Die Ukraine kämpft im wahrsten Sinne um ihre Freiheit. Was Putin ihr anbietet, ist ein Tod in Raten. Weder darf er mit dem Bruch des internationalen Völkerrechts durchkommen, noch gibt es auch nur einen Funken Hoffnung darauf, dass er sich anschließend zufriedengeben könnte. (...) Das vergiftete Angebot des Kremls ist nichts anderes als ein weiteres Kapitel russischer Propaganda, das den Russland-Freunden in Europa Auftrieb geben soll. https://www.mehr.bz/khs167o

