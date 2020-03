BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Psychische Belastung im Handel erfassen

PegA-Programm der BGHW unterstützt Unternehmen

Für alle Branchen des Handels und der Warenlogistik

Psychische Belastung von Beschäftigten erkennen und etwas dagegen tun: Das ist im Moment ein wichtiges Thema in vielen Unternehmen. Die BGHW bietet mit dem PegA-Programm eine Praxishilfe an, mit der Unternehmen dieses Thema systematisch und erfolgreich bearbeiten und dokumentieren können. An vier Beispielen wird erklärt, wie PegA konkret eingesetzt werden kann - in allen Branchen.

Mehr zum Thema erfahren Sie in der neuen Ausgabe des Kundenmagazins "BGHW aktuell": www.bghw.de/medien

"Gute Ideen für und von Azubis" wurden bei dem BGHW-Präventionspreis Die Goldene Hand prämiert. Wenn jungen Menschen die Bedeutung von Arbeitsschutz bereits in der Ausbildung vermittelt wird, wirkt sich das positiv auf ihr weiteres Berufsleben aus.

Über die BGHW

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut rund 5,3 Millionen Versicherte in 378.000 Unternehmen.

