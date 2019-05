Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Nur kleine Schritte

Dürr und lieblos wirkt der Beschluss der jüngsten Koalitionsrunde. Als hätten sich die Spitzen der Koalition nur mit Mühen dazu durchringen können, überhaupt etwas aufzuschreiben nach all den Wochen, in denen man sich gegenseitig Unfähigkeit bis Unzuverlässigkeit vorgeworfen hat. Als wollten sie einen Beweis dafür erbringen, dass sie nun wirklich nichts mehr zusammenhält, außer vielleicht die Europawahl in zwei Wochen, die durch einen vorzeitigen Regierungsbruch belastet würde. Aber das Ergebnis der Koalitionsrunde lässt sich auch anders lesen: Als kleines Stück Normalität in einer aufgeheizten Stimmung, die ihren Grund auch darin hat, dass die Parteien dem Ruf nach Profilschärfung eifrig nachkommen. Wenn sich die Arbeitsbedingungen für Paketboten verbessern, ist das keine Kleinigkeit. Genauso wenig wie der Mindestlohn für Auszubildende.

