Ein Herz für gesunde Haut

Berufsgenossenschaft BGHW informiert über Gefährdungen der Haut im Betrieb

Konsequenter Schutz hält gesund

Der Sommer steht vor der Tür. Die Sonne tut zwar den meisten Menschen gut, aber zu viel natürliche UV-Strahlung ist auf Dauer schädlich für die Haut. Deshalb sollten sich Beschäftigte, die häufig unter freiem Himmel arbeiten, in den Sommermonaten besonders konsequent schützen. Aber auch im Betrieb gibt es Arbeitsplätze, an denen Hautschutz zwar wichtig ist, aber häufig unterschätzt wird. In der neuen Ausgabe von "BGHW aktuell", dem Kundenmagazin der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW), wird erklärt, welche Berufsgruppen besonders auf ihre Haut achten sollten. Dazu gibt es hilfreiche Tipps, was im Unternehmen für Hautschutz und -pflege getan werden kann. Zum Beispiel wird erläutert, wie ein Hand- und Hautschutzplan erstellt wird.

Hintergrund

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut bundesweit rund 5,3 Millionen Versicherten in 378 000 Unternehmen.

