Berufsgenossenschaft BGHW untersucht Absturzunfälle im Handel: Besonders häufig verunglücken erfahrene Mitarbeiter - Warnung vor Getränkekisten als Ersatz für Tritte oder Leitern

Mannheim (ots) - Arbeiten auf Dächern und mit Leitern sind riskant und werden häufig unterschätzt. Zwischen 2012 und 2017 verunglückten im Handel 22 Personen durch einen Absturz tödlich. Die BGHW hat für ihre Präventionskampagne GIB MIR NULL! tödliche Absturzunfälle im Handel ausgewertet. Das Fazit: Fast jeder dieser Unfälle wäre mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen vermeidbar gewesen.

Die meisten dieser Unfälle ereigneten sich bei Reparatur- und Wartungsarbeiten auf Dächern. Bei den tödlich Verunglückten handelt es sich häufig um erfahrene Mitarbeiter, die schon lange im Betrieb arbeiten. 73 Prozent sind über 50 Jahre alt, sie arbeiten meist in Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern (60 Prozent). Meistens sind es Personen, die mehrere Aufgaben haben, also Mädchen für alles im Betrieb sind. Diese Altersgruppe unterschätzt die Gefahren, die mit Arbeiten in der Höhe verbunden sind. Es fehlt an Wissen über die Begehbarkeit von Dachflächen. Arbeiten auf Leitern sind ebenfalls Unfallschwerpunkte. Schon bei einer Höhe von weniger als zwei Metern können Abstürze tödlich sein. Dies betrifft rund ein Drittel der untersuchten Fälle. Die scheinbar geringe Höhe verführt zu Leichtsinn. Bestes Beispiel: die Praxis, umgedrehte Getränkekisten als Ersatz für Tritte zu nutzen. Auch ein Sturz aus dieser geringen Höhe kann tödlich enden, und was viele nicht wissen: Man kann durch den Boden brechen und sich schwere Schnittverletzungen an Bein und Fuß zuziehen.

Hintergrund

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut bundesweit rund 5,3 Millionen Versicherten in 378 000 Unternehmen.

