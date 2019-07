GfK Entertainment GmbH

GfK Entertainment wertet erstmals digitale Videodaten in den USA und Kanada aus

GfK Entertainment hat den nächsten Schritt zur länderübergreifenden Integration digitaler Daten im Unterhaltungsbereich vollzogen - und die aktuelle Ausschreibung der DEG: The Digital Entertainment Group gewonnen, die einen Zwei-Jahres-Vertrag umfasst. Wie GfK Entertainment und die in der DEG organisierten Film- und Fernsehfirmen bekannt gaben, wird GfK Entertainment ab Januar 2020 aggregierte digitale Videodaten der Wachstumsmärkte Internet Video on Demand (iVoD) und Electronic-Sell-Through (EST) für die Länder USA und Kanada aufbereiten. Damit ist GfK erstmals mit einem Entertainment-Produkt im nordamerikanischen Markt vertreten.

"Video on Demand boomt", so Tanja Eisen, Global Director Sales & Marketing, GfK Entertainment, "und mit den USA und Kanada können wir unser Portfolio nun um zwei der wichtigsten Absatzmärkte erweitern. Wir bedanken uns bei der DEG für das entgegengebrachte Vertrauen."

DEG-Präsidentin Amy Jo Smith: "Um die stete Nachfrage nach Produkten im Entertainment-Bereich zu bedienen, ist es unerlässlich, sich einen umfassenden Überblick über den Markt zu verschaffen - und dessen Daten auch entsprechend zu interpretieren. Wir freuen uns, die langjährige Zusammenarbeit mit GfK Entertainment weiter auszubauen - und die Entwicklungen einzelner Titel und Genres über verschiedene Plattformen länderübergreifend vergleichen zu können."

Die USA und Kanada werden ab 2020 das 22. und 23. Land sein, in denen GfK Entertainment die Film- und Seriendaten der Kanäle Internet Video on Demand (iVoD) und Electronic-Sell-Through (EST) bereitstellt. Bislang werden folgende 21 Gebiete abgedeckt: Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.

