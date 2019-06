ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 26. Juni 2019

Mainz (ots)

Woche 26/19 Donnerstag, 27.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Fakten, Fakes und Kundentäuschung Die Macht der Internetbewertungen Deutschland 2019 6.20 Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher Deutschland 2019 7.05 ZDF.reportage Demos, Fußball und Randale Bereitschaftspolizei am Limit Deutschland 2019 7.35 Deutschlands größte Disco Nachtschicht im "Index" Deutschland 2017 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 2018 9.10 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 2014 9.55 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte 10.40 Frontal21-Dokumentation Die Ticketdealer - Miese Tricks bei Viagogo Deutschland 2019 11.10 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 2018 11.55 Das große Geschäft mit Altkleidern Wie Moderecycling funktioniert 12.40 Dirty Fashion - Die Geheimnisse der Modeindustrie 13.25 Fakten, Fakes und Kundentäuschung Die Macht der Internetbewertungen Deutschland 2019 14.10 Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher Deutschland 2019 14.55 Funkloch und Schneckennetz Ärger mit Telekom, Vodafone & Co. Deutschland 2019 15.40 Mit Franchise in den Ruin Deutschland 2017 16.25 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 21.40 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder 22.25 Kampf um die Wahrheit Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan 23.10 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 23.55 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 0.35 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 "heute journal" um 00.45 Uhr entfällt 1.05 Terra X Goldrausch am Yukon Deutschland/Kanada 2011 1.50 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014 2.35 Mythen-Jäger Das Nazi-Geheimnis vom Toplitzsee Großbritannien 2014 3.15 Mythen-Jäger Die Teilung des Roten Meeres Großbritannien 2014 4.00 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 28.06. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Venedig am Limit - Zwischen Schönheit und Tourismus Deutschland 2017 "heute journal" entfällt ( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 27/19 Dienstag, 02.07. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.45 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven 6.00 Dirty Fashion - Die Geheimnisse der Modeindustrie 7.15 Terra Xpress XXL Schlummernde Überraschungen "Terra Xpress: Überraschung im Wald und das Rätsel der Mallorca- Höhle" um 7.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 04.07. Bitte Programmänderungen beachten: 15.15 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016 "Der Austauschcop - Ein US-Polizist in Hamburg" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell