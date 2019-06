ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 25. Juni 2019

Mainz (ots)

Woche 26/19 Mittwoch, 26.06. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten: 6.25 Terra X Das unsichtbare Netz Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011 7.05 One Strange Rock - Unsere Erde Außerirdische mit Will Smith 7.50 One Strange Rock - Unsere Erde Erwachen mit Will Smith 8.40 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014 9.25 Terra X Leben auf dem Vulkan Deutschland 2014 10.10 Der Rhein - Strom der Geschichte 11.40 One Strange Rock - Unsere Erde Atem mit Will Smith Extreme der Tiefsee um 11.30 Uhr - entfällt! 12.25 One Strange Rock - Unsere Erde Heimat mit Will Smith 13.10 ZDFzeit Deutschland und die Flüchtlinge Die große Bürgermeister-Bilanz Deutschland 2019 13.55 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland Deutschland 2016 14.40 ZDF.reportage Reicht die Rente? Was vom Arbeitsleben übrig bleibt Deutschland 2019 15.10 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 22.25 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016 23.10 ZDFzeit Wie gerecht ist Deutschland? Der große Vermögens-Check Deutschland 2017 23.55 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018 0.35 heute journal 1.05 Starbucks ungefiltert Die bittere Wahrheit hinter dem Erfolg 2.40 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten 3.25 Mit Franchise in den Ruin Deutschland 2017 4.10 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende 4.50 Funkloch und Schneckennetz Ärger mit Telekom, Vodafone & Co. Deutschland 2019

