Mainz, 21. Juni 2019

Woche 26/19 Samstag, 22.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017 6.25 Mr. Brexit Wie Boris Johnson Großbritannien aus der EU führte 6.55 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019 7.40 Wut auf Brüssel - Polen, Ungarn und die EU Deutschland 2019 8.40 Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch Deutschland/Dänemark/Polen/Frankreich/Österreich 2019 9.25 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017 10.10 ZDF.reportage Ohne geht's nicht Europäische Arbeitnehmer in Deutschland Deutschland 2019 10.45 Terra X Das Ende der Dinosaurier Deutschland 2018 11.30 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014 12.15 Terra X Leben auf dem Vulkan Deutschland 2014 13.00 Der Rhein - Strom der Geschichte 14.30 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 15.15 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 16.00 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte 16.45 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 17.30 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Terra X Leben auf dem Vulkan Deutschland 2014 22.25 Der Rhein - Strom der Geschichte 23.50 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 0.35 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 1.20 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde 2.05 Die Schätze der Erde Gold und Eisen 2.50 Die Schätze der Erde Kohle und Öl 3.35 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 4.05 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 4.50 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte ___________________________________________________________ Sonntag, 23.06. Beginnzeitkorrekturen: 23.10 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 23.55 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017 0.35 ZDF-History Cäsar und Kleopatra - Macht oder Liebe? Deutschland 2018 1.20 ZDF-History Mythos Sisi Deutschland 2013 2.05 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 2.50 Die Traumfabrik und die Macht Hollywood und die Politik Deutschland 2017 3.35 ZDF-History Kennedy und die Frauen Deutschland 2013 4.15 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 _____________________________________________________________ Montag, 24.06. Beginnzeitkorrektur: 5.00 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.00 Geheimnisse des Kaiserreichs Aggression und Aufbruch Deutschland 2018 21.40 Geheimnisse des Kaiserreichs Hoheiten und Herrenmenschen Deutschland 2018 22.25 Geheimnisse des Kaiserreichs Glanz und Größenwahn Deutschland 2018 23.10 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-Linie Frankreich 2018 23.55 ZDF-History Versailles - Schmach oder Chance Deutschland 2019 0.40 heute journal 1.05 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 1.50 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012 2.35 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 3.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 4.00 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Petra Großbritannien 2017 4.45 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Machu Picchu Großbritannien 2017

