kabel eins

"Hoffentlich haben die WLAN, ey!" Verzogene Gören müssen "Ab ins Kloster!" - ab 28. März 2019 immer donnerstags um 20:15 bei kabel eins

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Rosenkranz statt Randale. Für verzogene Gören heißt es jetzt bei kabel eins: "Ab ins Kloster!" In der neuen Real-Life-Doku lassen sich ab Donnerstag, 28. März 2019, jugendliche Partygänger auf ein Experiment ein - ohne zu wissen, was sie erwartet. Ein Leben hinter Klostermauern. Dort prallen Welten aufeinander: Disziplin, Gebet und Arbeit gegenüber Party, Alkohol und Handy. Der Spaßfraktion wird schnell klar: Hier herrschen andere Regeln. Weihrauch statt WhatsApp, Messe statt Make-Up, Kontemplation statt Konsumrausch.

Zum Auftakt ziehen vier junge Frauen bei den Franziskanerinnen im Konvent Gengenbach (Baden-Württemberg) ein. Während das Ordensleben der Schwestern auf Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam basiert und von den festen Regeln einer klösterlichen Gemeinschaft geprägt ist, steht bei den Girls hemmungsloser Hedonismus an der Tagesordnung. "Ich interessiere mich einfach mehr für mich als für irgendeine andere Person", so die 19-jährige Emmy. Die Hauptsorge des Social-Media-Sternchens beim Einzug in den Konvent: "Hoffentlich haben die WLAN, ey!" Alessia (16) hat andere Prioritäten: "Ich finde Geld im Leben sehr wichtig. Dass man Sachen kaufen kann. Zum Beispiel Wimpern, Augenbrauenstift, Lippenstift und so. Schon das ist der Sinn des Lebens." Was folgt, ist ein echter Clash der Welten - und für die Mädchen am Ende die Antwort auf die Frage: Was macht im Leben wirklich glücklich?

Die vier Episoden "Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" werden produziert von Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH im Auftrag von kabel eins.

"Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" - vier Folgen ab 28. März 2019 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.

Kontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Barbara Stefaner Kommunikation/PR - Factual & Sports Tel.: 089/9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion:

Clarissa Schreiner Tel.: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell