Kaufland

Goldenes Kaufland-Ticket führt YouTuber HeyMoritz zur "tropischen Auszeit"

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Zwei frische, sommerliche Editionen der Kaugummis "HEYYY" des YouTubers HeyMoritz sind da. Die Sorten "Pina Coco" und "Exotic" gibt es ab heute exklusiv und limitiert in allen Kaufland-Filialen. Die gute Nachricht verkünden der Influencer und Kaufland wieder gemeinsam - natürlich mit einem passenden Video auf YouTube.

Im Video, das in gewohnter Moritz-Manier in Form eines Video-Blogs gehalten ist, erzählt der YouTuber zunächst von einem vermeintlich normalen Einkauf bei Kaufland. Doch beim Verlassen der Filiale entdeckt er auf dem Boden eine Kokosnuss. Es ist keine gewöhnliche Kokosnuss, denn in ihr steckt ein goldenes Ticket, das Moritz zu einer "tropischen Auszeit" einlädt. Es geht in ein Freizeitbad, wo er gemeinsam mit seinen Freunden verschiedene Spiele meistern muss, zum Beispiel Limbo tanzen oder eine Fragerunde über dem "Dunk Tank". Am Ende führt ihn schließlich eine Wasserrutsche zurück in die Kaufland-Filiale, wo die neuen Sorten "HEYYY" bereits platziert sind.

Das Video ist eine erneute Kooperation von Kaufland, HeyMoritz und der Agentur DEPARTD. Die daraus entstandenen Content Pieces sind ab sofort online zu sehen auf den digitalen Kanälen von Kaufland, die Langversion des Videos gibt es auf dem YouTube-Kanal von HeyMoritz. "Ein Spieletag in tropischer Umgebung ist für uns das perfekte Setting, um die neuen HEYYY Gums zu präsentieren. Damit daraus ein unterhaltsames Video wird, das bei seinen Fans ankommt - dafür sorgt Moritz mit seiner authentischen, witzigen Art ganz allein", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Kaufland Marketing Deutschland.

Mit mehr als 3,5 Millionen Followern auf seinen sozialen Kanälen gehört HeyMoritz alias Moritz Schirdewahn zu Deutschlands bekanntesten Influencern. Die große Leidenschaft des YouTubers sind Kaugummis. Was die HEYYY Gums so besonders macht: Sie sind übertrieben fruchtig und garantieren eine Geschmacksexplosion. Neben den neuen Sommer-Sorten gibt es die Kaugummis auch in den bereits bekannten Sorten Watermelon, Tropical, Spearmint und Berry Boom, die ebenfalls ab heute in allen Kaufland-Filialen erhältlich sind.

Mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern macht Kaufland immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Die jüngere Generation überrascht Kaufland regelmäßig mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehört der erfolgreiche YouTuber CrispyRob, Tik-Tok-Star Herr Anwalt und Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen".

Das Video ist ab sofort online.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell