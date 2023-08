Kaufland

K-Carinura: die neue, hochwertige Haustier-Eigenmarke bei Kaufland

Neckarsulm (ots)

Ob Hund, Katze oder Nager - Haustiere sind in Deutschland so beliebt wie nie. Für alle Haustierbesitzer bietet Kaufland ab sofort eine neue Eigenmarke für den Haustierbedarf an. Unter dem Markennamen K-Carinura finden Kunden bereits erste Futtermittelprodukte, die seither unter der Eigenmarke K-Favourites verkauft wurden. In den kommenden Monaten werden weitere Produkte folgen, sodass K-Carinura in Zukunft den Großteil des Heimtierbedarfs abdecken wird.

Die Produkte der neuen Eigenmarke sind genauso hochwertig wie die von K-Favourites. Auf die Qualität können sich Haustierbesitzer stets verlassen, denn die meisten Futtermittelprodukte von K-Carinura werden gemeinsam mit Tierärzten entwickelt.

"Insbesondere seit der Pandemie merken wir, wie wichtig unseren Kunden ihre Haustiere sind. Viele unserer Kunden legen daher sehr großen Wert auf eine hochwertige, gesunde und vor allem schmackhafte Ernährung für ihre Vierbeiner. Mit K-Carinura erleichtern wir unseren Kunden die Auswahl zwischen den vielen unterschiedlichen Haustierprodukten. Denn unter der neuen Eigenmarke finden sie alle qualitativ hochwertigen Produkte auf einen Blick", sagt Daniela Speer, Einkauf Tiernahrung bei Kaufland.

Dass den Kunden die Auswahl mit K-Carinura deutlich leichter fällt, liegt vor allem auch am neuen übersichtlichen Design der Eigenmarke: So hat jede Tierart auf der Verpackung eine eigene Farbe. Katzenfutter ist beispielsweise durchgängig lila und Hundefutter in Blau gehalten. Zudem sind die Mehrwerte des Futters auf jeder Packung klar ersichtlich. Insgesamt werden den Kunden in den kommenden Monaten mehr als 60 verschiedene Produkte zur Verfügung stehen. Für das kommende Jahr sind weitere Produktlinien von K-Carinura geplant.

Kaufland ist der Vollsortimenter mit guten, gesunden und nachhaltigen Produkten für alle Bedürfnisse. Der Einzelhändler bietet ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dazu gehören auch die attraktiven Eigenmarken, die in nahezu jedem Bereich leckere, nachhaltige und Preiswerte Alternativen bieten. Zum Beispiel K-Bio für Artikel aus ökologischer Landwirtschaft, bevola mit einer breiten Auswahl an Drogerieprodukten, K-take it veggie für die vegane und vegetarische Ernährung sowie Kuniboo für Baby- und Kleinkindertextilien.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell