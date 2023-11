WM-Held Dennis Schröder spielt live auf ProSieben MAXX. NBA am Sonntag in der Prime Time.

ProSieben MAXX

Kapitän. Anführer. MVP. Dennis Schröder führte vor zwei Monaten die Basketball-Nationalmannschaft zum sensationellen Weltmeistertitel für Deutschland. In der NBA muss der WM-Held mit seinen Toronto Raptors am Sonntag, 5. November, bei den San Antonio Spurs mit dem französischen Jahrhundert-Talent Victor Wembanyama antreten. ProSieben MAXX zeigt das Duell am Sonntag live in der Prime Time. Das "ran NBA"-Team mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Kommentator Markus Krawinkel und Experte Alex King berichtet ab 21:00 Uhr. Bereits am Samstag, 4. November, gibt es zwei weitere deutsche Weltmeister auf ProSieben MAXX. Die Brüder Franz und Moritz Wagner empfangen mit ihrem NBA-Team Orlando Magic die Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James. Aus dem "ran NBA"-Studio melden sich um 23:45 Uhr Alexander Schlüter und Ex-Nationalspielerin Ireti Amojo.

