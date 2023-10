ProSieben MAXX

Halbfinale bei der Rugby WM auf ProSieben MAXX: Argentinien - Neuseeland am Freitag und England - Südafrika am Samstag

Können die superspannenden Viertelfinals bei dieser Rugby WM noch übertroffen werden? Vier Spitzenteams aus vier Kontinenten mit einem Ziel: Rugby Weltmeister 2023. Drei Halbfinalisten haben bislang insgesamt sieben Weltmeister-Titel gewonnen: Neuseeland 1987, 2011, 2015, Südafrika 1995, 2007, 2019 und als einziges europäisches Team England 2003.

ProSieben MAXX, Joyn und ran.de zeigen die hochklassig besetzten Halbfinal-Spiele am Wochenende ab 20:15 Uhr live: Am Freitag, 20. Oktober 2023, trifft die starke argentinische Nationalmannschaft auf den dreifachen Weltmeister All Blacks aus Neuseeland. Am Samstag, 21. Oktober 2023, stehen sich England und der Titelverteidiger Springboks aus Südafrika gegenüber. Kommentiert werden beide Spiele von Jan Lüdeke und "ran"-Experte Manuel Wilhelm, moderiert werden die Sendungen von Max Zielke.

"ran"-Rugby-Kommentator Jan Lüdeke: "Am sympathischsten fände ich, wenn Argentinien Weltmeister würde. Es wäre das erste Mal für Argentinien und für Südamerika. Aber die Chancen stehen gering. Argentinien ist der größte Außenseiter. Ein Sieg im Halbfinale gegen Neuseeland käme einer Sensation gleich. Im zweiten Halbfinale sehe ich Südafrika klar gegen England vorne. Es wird wohl das Finale All Blacks - Springboks. Aber wann lag ich schon jemals richtig?"

Erfolgreiche Rugby WM auf ProSieben MAXX: Die an Spannung kaum zu überbietenden Viertelfinals begeisterten die Rugby-Fans. Die Quote bei der Rugby WM steigt von Spieltag zu Spieltag: Im Viertelfinale Frankreich gegen Südafrika erzielte #ranRugby in der zweiten Halbzeit hervorragende 5,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) in der Prime Time.

Die Rugby WM - Halbfinals auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de:

Freitag, 20. Oktober 2023

20:15 Uhr ran Rugby: WM 2023 Argentinien - Neuseeland

Samstag, 21. Oktober 2023

20:15 Uhr ran Rugby: WM 2023 England - Südafrika

