BDAE für besondere Kundentreue ausgezeichnet

Hamburg (ots)

Persönlicher Service und direkter Experten-Kontakt statt Call-Center: Das macht den BDAE aus, wie auch das F.A.Z.-Institut erneut bestätigt.

Erneut hat das renommierte F.A.Z.-Institut den BDAE mit seinem Siegel für besondere Kundentreue im Bereich der Spezialversicherungen ausgezeichnet. Datengrundlage für diese Auszeichnung waren die zahllosen Aussagen von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Netz. Diese sammelte und analysierte das Institut mittels eines sogenannten Social-Listening-Verfahrens.

Für die Analyse hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung verschiedene Crawling- und Processing-Methoden angewandt: Das Internet wurde nach bestimmten Begriffen durchforstet, die gesammelten Daten wurden dann nach bestimmten Vorgaben analysiert.

Persönliche Betreuung an erster Stelle

In einem Video-Interview mit Mein Geld Medien unterstreicht Geschäftsführer Philipp Belau die große Stärke des BDAE: "Der BDAE ist kein Großkonzern", so Belau. "Und gerade das ist unsere Stärke: Flache Hierarchien und kurze Dienstwege sind bei uns selbstverständlich." So schafft es das eingespielte Team, das ganz Persönliche und Nahbare im Kundenservice besonders hervorzuheben - gerade im Vergleich zu großen Unternehmen.

Einer der Hauptgründe für diese Kundennähe ist der Umstand, dass der Versicherer BDAE seinen Ursprung im gleichnamigen Verein hat: Nach dem Motto "von Reisenden für Reisende" setzen sich Verein und Versicherer seit über 25 Jahren dafür ein, Menschen langfristig und umfassend im Ausland zu begleiten. Das komplette Interview gibt es hier.

Gleichzeitig ist das Hamburger BDAE-Team Teil des Spezialisten für Absicherungen im Ausland MSH International - und kann sich damit auf die Unterstützung einer weltweit renommierten Branchengröße verlassen.

Zuletzt war der BDAE Ende 2022 mit dem Assekuranz-Award ausgezeichnet worden. Die Jury aus Branchen-Expertinnen und -Experten prämierte damit das große Fach-Know-how im Bereich der Auslandsversicherungen und des internationalen Mitarbeitereinsatzes.

