Europäisches Parlament

EP-Vorschau: Fluggastrechte, Irische Ratspräsidentschaft, Sozialversicherungssysteme, Düngemittelpreise, EU-Mexiko-Partnerschaft | Plenartagung, 6.-9. Juli in Straßburg

Straßburg/Berlin (ots)

Vorschau:

Plenartagung vom 6. bis 9. Juli

Das Europäische Parlament tagt vom 6. bis 9. Juli im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.

Die laufend aktualisierte Tagesordnung finden Sie unter diesem Link. Die Plenartagung können Sie im Livestreamim Originalton oder mit Simultanverdolmetschung verfolgen.

Fluggastrechte: Nach einer Debatte am Montag werden die Abgeordneten am Dienstag voraussichtlich aktualisierte Vorschriften zum Schutz von Fluggästen vor Reiseunterbrechungen verabschieden, darunter Maßnahmen wie Entschädigungen bei einer Verspätung von drei Stunden und kostenlose Sitzplätze für Kinder. Nach der Abstimmung ist eine Pressekonferenz geplant. Weitere Informationen.

Debatte: Mo., 06.07., 17:30-18:15 Uhr: Livestream.

Abstimmung: Di., 07.07., 12:00-13:00 Uhr: Livestream.

Irische Ratspräsidentschaft: Am Dienstagvormittag werden die Abgeordneten mit Taoiseach Micheál Martin die Prioritäten der sechsmonatigen irischen Ratspräsidentschaft erörtern, die am 1. Juli begonnen hat. Präsidentin Roberta Metsola und der Taoiseach werden um 13:00 Uhr eine Pressekonferenz geben. Weitere Informationen.

Debatte: Di., 07.07., 10:30-12:00 Uhr: Livestream.

PK: Di., 07.07., 13:00 Uhr: Livestream.

EU-Gipfel im Juni: Am Mittwochvormittag werden die Abgeordneten mit Vertretern des Rates und der Kommission über die Ergebnisse der Tagung des Europäischen Rates vom 18. bis 19. Juni beraten. Weitere Informationen.

Debatte: Mi., 08.07., 09:00-10:00 Uhr: Livestream.

Hitzewellen und Waldbrände: Am Mittwoch wird das Parlament über die Notwendigkeit beraten, die Maßnahmen und die Vorsorge der EU zum Schutz der Bevölkerung vor wiederkehrenden Hitzewellen und bevorstehenden Waldbränden zu verstärken. Weitere Informationen.

Debatte: Mi., 08.07., 10:00-11:50 Uhr: Livestream.

Koordinierung der sozialen Sicherheit in der EU: Am Dienstag sollen die Abgeordneten die aktualisierten Vorschriften endgültig verabschieden, die den Zugang zur sozialen Sicherheit für EU-Arbeitnehmer gewährleisten, die in einem anderen EU-Land leben oder arbeiten. Nach der Abstimmung ist eine Pressekonferenz geplant. Weitere Informationen.

Abstimmung: Di., 07.07., 12:00-13:00 Uhr: Livestream.

PK: Di., 07.07., 15:00-15:30 Uhr: Livestream.

EU-Mexiko-Partnerschaft: Am Mittwoch wird das Plenum über das modernisierte umfassende Abkommen zwischen der EU und Mexiko (MGA) sowie über das Interims-Handelsabkommen abstimmen. Die Debatte findet am Dienstag statt. Weitere Informationen.

Debatte: Di., 07.07., 13:00-14:30 Uhr: Livestream.

Abstimmung: Mi., 08.07., 12:00-13:00 Uhr: Livestream.

Düngemittelpreise: Am Dienstag soll das Parlament Hilfsmaßnahmen für Landwirte beschließen, die von den steigenden Düngemittelkosten betroffen sind. Weitere Informationen.

Debatte: Di., 07.07., 12:00-13:00 Uhr: Livestream.

EU-Automobilsektor: Mögliche Maßnahmen zur Stärkung des Automobilsektors und seiner Wettbewerbsfähigkeit sowie zum Schutz von Arbeitsplätzen werden am Dienstag Gegenstand einer Plenardebatte mit der Kommission sein. Weitere Informationen.

Debatte: Di., 07.07., 09:00-10:30 Uhr: Livestream.

Cybersicherheit und KI: Am Dienstag werden die Abgeordneten die Kommission zu ihren jüngsten Vorschlägen in Bezug auf künstliche Intelligenz und Cybersicherheit befragen. Weitere Informationen.

Debatte: Di., 07.07., 15:00-16:30 Uhr: Livestream.

EU-Erweiterung: Am Dienstag werden die Abgeordneten über die Fortschritte der Ukraine, Moldaus und Serbiens auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft debattieren; am Mittwoch folgen Abstimmungen. Nach den Abstimmungen im Plenum finden Pressekonferenzen zu Moldau und Serbien statt. Weitere Informationen.

Debatten: Di., 07.07., 16:30-20:00 Uhr: Livestream.

Abstimmungen: Mi., 08.07., 12:00-13:00 Uhr: Livestream.

PK Moldau: Mi., 08.07., 14:30 Uhr: Livestream.

PK Serbien: Mi., 08.07., 15:00 Uhr: Livestream.

Demokratische Kräfte in Russland: Am Mittwoch werden die Abgeordneten darüber beraten, wie die EU die Zivilgesellschaft, Kriegsgegner und unabhängige Medien in Russland unterstützen kann. Weitere Informationen.

Debatte: Mi., 08.07., 15:30-15:45 Uhr: Livestream.

Ausschüsse

CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM): Am Montag wird der Umweltausschuss über den Vorschlag abstimmen, den CO2-Grenzausgelichsmechanismus (CBAM) der EU auf bestimmte stahl- und aluminiumintensive nachgelagerte Produkte auszuweiten und die Maßnahmen zur Verhinderung von Umgehungen zu verstärken. Die Abgeordneten werden außerdem über den separaten Vorschlag für einen befristeten Dekarbonisierungsfonds abstimmen, der aus den CBAM-Einnahmen finanziert wird und Investitionen in die Dekarbonisierung energieintensiver Industrien unterstützen soll, die nach wie vor von Kohlenstoffverlagerung betroffen sind.

Terminkalender der Präsidentin:Am Dienstag wird Parlamentspräsidentin Roberta Metsola im Vorfeld der Rede des irischen Taoiseach Micheál Martin vor dem Plenum ein bilaterales Treffen mit ihm abhalten.

Medientermine:

Medienseminar: "Building a Stronger European Democracy"

Di., 07.07., 14:00-15:45 Uhr

Online und im EP in Straßburg, Raum WEISS S2.2

Livestream und Aufzeichnung

Online-Teilnahme mit Fragemöglichkeit über die Plattform Interactio

Verdolmetschung: Englisch, Französisch, Schwedisch

- 14:05: "Shaping the European Democracy Shield: State of Play and the Way Forward". Mit Tomas Tobé (SE, EVP), Berichterstatter für den European Democracy Shield

- 14:50: "Towards a Stronger European Public Sphere". Mit Emma Rafowicz (FR, S&D), Co-Berichterstatterin im Kultur- und Bildungsausschuss für das neue Medien- und Kulturförderprogramm AgoraEU im nächsten langfristigen EU-Haushalt, und Alice Kuhnke (SE, Grüne/EFA), Co-Berichterstatterin für AgoraEU im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres.

Podiumsdiskussion: Gelingt die Reform der EU-Asyl- und Migrationspolitik (GEAS)?

mit den Europaabgeordneten Lena Düpont (CDU, EVP) und Birgit Sippel (SPD, S&D)

Do., 16.07., 14:00-16:00 Uhr im Europäischen Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin

zur Anmeldung

Seit Mitte Juni 2026 greifen alle Teile des EU-Paktes für Asyl und Migration und auch für die Rückführung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht liegt nun ein Kompromiss vor. Zeit für eine Bestandsaufnahme mit den deutschen Europaabgeordneten und Migrationsexpertinnen Birgit Sippel und Lena Düpont.

Last-Minute-Briefing zur Plenartagung

Der Sprecherdienst des Parlaments präsentiert die Themen der Plenartagung.

Mo., 06.07., 16:30-17:00 Uhr, Daphne-Caruana-Galizia-Pressekonferenzraum: Livestream.

Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.

Weitere Informationen:

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