Europäisches Parlament

EP-Vorschau: Eurozone, Regelmäßige Fahrzeugüberprüfungen, EU-Erweiterung, Journalismuspreis, Europatag | Ausschusswoche in Brüssel, 04.-10.05.

Brüssel/Berlin (ots)

Vorschau:

Die Woche vom 4. bis 10. Mai

Diese Woche tagen die Ausschüsse in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.

Ausführliche Tagesordnungen der Ausschüsse, inklusive der Sitzungsdokumente, finden Sie auf der eMeeting-Webseite, Livestreams aller Sitzungen im EP-Multimedia Centre und ein detailliertes Wochenprogramm unter diesem Link.

Hauptberuflich tätige Journalistinnen und Journalisten laden wir herzlich zur Plenartagung vom 18. bis 21. Mai in das Europäische Parlament in Straßburg ein. Das Parlament kann die Reise- und Übernachtungskosten für eine begrenzte Zahl an Journalistinnen und Journalisten erstatten. Informationen und Anmeldung unter presse-berlin@ep.europa.eu.

Eurozone: Die Abgeordneten im Ausschuss für Wirtschaft und Währung werden Kyriakos Pierrakakis, den Vorsitzenden der Eurogruppe, zur Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft der Eurozone angesichts der Krise im Nahen Osten sowie zur Notwendigkeit von Strukturreformen befragen, um künftigen Schocks besser standhalten zu können. Sie werden zudem die Rolle der multilateralen Zusammenarbeit bei der Bewältigung der aktuellen globalen wirtschaftlichen Herausforderungen erörtern. Die Abgeordneten wollen außerdem wissen, wie die Eurogruppe wettbewerbsfähige Finanzmärkte fördern will, die EU-Ersparnisse in produktive Investitionen lenken können. Dies ist das erste Mal, dass Pierrakakis vor den Abgeordneten erscheint.

Di., 05.05., 14:30-15:30 Uhr: Livestream.

Erweiterung/Montenegro und Albanien: In einer Abstimmung wird der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten die Fortschritte Albaniens und Montenegros auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft bewerten. Beide Länder sind in ihren Verhandlungen über den Beitritt als neueste EU-Mitgliedstaaten bereits weit fortgeschritten.

Di., 05.05.: Livestream.

Erweiterung/Ukraine: Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten wird mit ukrainischen Parlamentariern die aktuelle Lage in der Ukraine und den Weg des Landes zur EU-Mitgliedschaft erörtern.

Di., 05.05.: Livestream.

Bürgermeister von Mariupol: Vadym Boychenko, der Bürgermeister von Mariupol in der Ukraine, wird mit dem Ausschuss für regionale Entwicklung über die Herausforderungen der Verwaltung vorübergehend besetzter Städte und Gebiete im Exil diskutieren.

Mi., 06.05.: Livestream.

Regelmäßige Fahrzeugprüfungen: Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus wird seinen Standpunkt zur Überarbeitung der EU-Vorschriften über regelmäßige technische Überprüfungen und Verkehrskontrollen von Fahrzeugen festlegen. Zu den Vorschlägen, über die abgestimmt werden soll, gehören die Häufigkeit der Prüfungen, mehr Prüfstellen, die Einbeziehung von Stickoxidemissionen in die Prüfungen, die Einführung einer obligatorischen Überprüfung für schwere Motorräder sowie die Möglichkeit, ein Fahrzeug in einem anderen EU-Land als dem Zulassungsland prüfen zu lassen.

Di., 05.05., 10:00-12:30 Uhr: Livestream.

Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus: Das Europäische Parlament schreibt die Ausgabe 2026 seines Journalismuspreises aus, der der verstorbenen maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia gewidmet ist. Ab Montag können Journalistinnen und Journalisten ihre Beiträge für diesen jährlichen Preis einreichen, mit dem herausragender Journalismus ausgezeichnet wird, der die Grundwerte der EU fördert oder verteidigt.

Europatag: Anlässlich des Europatags am 9. Mai zur Feier der Schuman-Erklärung öffnen die EU-Institutionen in Luxemburg und Brüssel ihre Türen und laden die Bürgerinnen und Bürger zu einer Vielzahl von Aktivitäten ein. Weitere Informationen.

Terminkalender der Präsidentin: Am Sonntag und Montag ist Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Eriwan (Armenien), wo sie am Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilnehmen wird. Am Dienstag wird sie bei der Eröffnung des Competitiveness Hub an der IE University in Brüssel sprechen. Am Donnerstag und Freitag wird die Präsidentin in Italien sein, wo sie bei der Eröffnungsfeier der Veranstaltungen zum 50-jährigen Jubiläum des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz sprechen, die Piaggio-Gruppe in Pontedera besuchen und bei der Veranstaltung "Luci d'Europa" in Rom sprechen wird.

Medientermine:

Saudi Arabien und Bahrain - Online-Pressegespräch nach Ad-hoc-Delegationsreise des Europäischen Parlaments

Mi., 06.05., 09:30-10:00 Uhr

Online via Cisco Webex Meetings unter diesem Link

Anmeldung: presse-berlin@ep.europa.eu

Kurzfristig reist eine Delegation des Europäischen Parlaments vom 2. bis 5. Mai nach Saudi Arabien und Bahrain. Als einzige deutsche Europaabgeordnete in der Delegation berichtet Hannah Neumann, die Leiterin der Iran-Delegation des Europäischen Parlaments, nach ihrer Rückkehr von den Gesprächen und der Lage am Persischen Golf.

Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.

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