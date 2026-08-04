Programmänderungen ZDFinfo Donnerstag, 13.08.

Mainz (ots) - Woche 35/26 Sonntag, 23.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Smart Shopper Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest Deutschland 2025 „besseresser challenge: Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 25.08. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte Islands Vulkane Deutschland 2022 „Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem ...

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