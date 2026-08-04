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Programmänderungen ZDFinfo Donnerstag, 13.08.

Mainz (ots)

Woche 33/26 
Donnerstag, 13.08. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 12.45	 John McAfee - Das bizarre Leben des Software-Millionärs
	 Großbritannien 2016

	„Blutsbande - Clans in NRW: Kampf ums Revier“ entfällt                    	„Blutsbande - Clans in NRW: Blut, Ehre, Macht“ um 13.30 Uhr 	entfällt

(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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