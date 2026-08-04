Programmänderungen ZDFinfo Donnerstag, 13.08.
Mainz (ots)
Woche 33/26 Donnerstag, 13.08. Bitte Programmänderungen beachten: 12.45 John McAfee - Das bizarre Leben des Software-Millionärs Großbritannien 2016 „Blutsbande - Clans in NRW: Kampf ums Revier“ entfällt „Blutsbande - Clans in NRW: Blut, Ehre, Macht“ um 13.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)
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ZDF-Kommunikation
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