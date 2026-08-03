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Programmänderungen ZDFinfo KW 36

Mainz (ots)

Woche 36/26 
Samstag, 29.08. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Wer ist El Chapo?
	 Deutschland 2023

	„Terra X Harald Lesch... und Hund, Katze, Mensch“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 01.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Wer ist die Familie Murdoch?
	 Deutschland 2023

	„Leschs Kosmos: Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.07.2026 – 09:19

    Programmänderungen ZDFinfo KW 35

    Mainz (ots) - Woche 35/26 Sonntag, 23.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Smart Shopper Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest Deutschland 2025 „besseresser challenge: Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 25.08. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte Islands Vulkane Deutschland 2022 „Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem ...

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  • 20.07.2026 – 11:27

    Programmänderungen ZDFinfo KW 33/34

    Mainz (ots) - Woche 33/26 Freitag, 14.08. Bitte Programmänderung beachten: 3.30 Geheime Unterwelten der SS Die Suche nach Hitlers Wunderwaffen Österreich 2024 „Geheimes Russland - Die Unterwelten von Kaliningrad“ entfällt (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 34/26 Montag, 17.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 „ZDF.reportage: ...

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  • 16.07.2026 – 14:36

    Programmänderungen ZDFinfo Sonntag. 19.07.

    Mainz (ots) - Woche 30/26 Sonntag, 19.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.55 ZDF-History Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit Deutschland 2020 „Die Pyramiden von Caral - Spurensuche in der ältesten Stadt Amerikas“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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