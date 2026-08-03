Programmänderungen ZDFinfo KW 36
Mainz (ots)
Woche 36/26 Samstag, 29.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „Terra X Harald Lesch... und Hund, Katze, Mensch“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 01.09. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist die Familie Murdoch? Deutschland 2023 „Leschs Kosmos: Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
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