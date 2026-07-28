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„Deutschland spricht“ 2026: MDR beteiligt sich erstmals am Dialogformat und sucht Menschen mit Meinung

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Leipzig (ots)

Der MDR beteiligt sich erstmals an der bundesweiten Dialoginitiative „Deutschland spricht“ – gemeinsam mit der Wochenzeitung DIE ZEIT als Initiatorin und weiteren Medienpartnern. Am 30. August 2026 – eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt – bringt das Gesprächsformat Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten zu persönlichen 1:1-Gesprächen zusammen. Interessierte können sich ab 28. Juli 2026 unter mdr.de/deutschlandspricht anmelden.

Christin Bohmann, MDR-Chefredakteurin: „Demokratie lebt vom Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Wer miteinander spricht, baut Vorurteile ab, entwickelt Verständnis und ist eher bereit, die eigene Haltung zu hinterfragen. Genau das haben wir bei unserer ARD-Dialogaktion ‚Was Deutschland verbindet‘ im Mai erlebt. Deshalb unterstützen wir ‚Deutschland spricht‘ als Kooperationspartner. Wir möchten den gesellschaftlichen Dialog weiter stärken. Ich freue mich darauf, selbst Teil der Aktion zu sein und am 30. August in Magdeburg mit dem ZEIT-Chefredakteur Jochen Wegner und Marc Rath, dem Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, zu diskutieren.“

Menschen mit gegensätzlichen Meinungen kommen ins Gespräch

Wer sich bei „Deutschland spricht“ anmelden möchte, beantwortet zunächst einen Fragenkatalog mit kontroversen Ja-Nein-Fragen zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen – etwa: „Ist die deutsche Einheit gelungen?“ oder „Ist Künstliche Intelligenz eine Gefahr für die Menschheit?“ Anschließend werden die Teilnehmenden mit einer Person aus derselben Region zusammengebracht, die in möglichst vielen Punkten gegensätzliche Ansichten vertritt. Stimmen beide zu, treffen sie sich am 30. August 2026 zu einem persönlichen Gespräch. Erstmals können Teilnehmende auch an zentralen Orten in den Dialog kommen, beispielsweise am Berliner und Magdeburger Hauptbahnhof sowie in der Magdeburger Johanniskirche.

Im Mittelpunkt stehen das Zuhören, das Verstehen und der Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Ziel ist es nicht, das Gegenüber zu überzeugen, sondern nachzuvollziehen, warum Menschen unterschiedliche Meinungen vertreten – und herauszufinden, was sie trotz aller Unterschiede verbindet.

MDR erstmals Kooperationspartner und Berichterstatter

Der MDR beteiligt sich 2026 erstmals als Kooperationspartner an der bundesweiten Dialoginitiative „Deutschland spricht“, die von DIE ZEIT initiiert wurde. Weitere Medienpartner sind BILD, DER SPIEGEL, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Lausitzer Rundschau, Märkische Oderzeitung, Mitteldeutsche Zeitung, Volksstimme und Weser-Kurier. Die Vermittlung der Gesprächspaare erfolgt über die Plattform My Country Talks. Zudem begleitet der MDR die Initiative mit Berichten, Gesprächen und Porträts im Radio, Fernsehen und auf den digitalen Angeboten sowie im ARD-Programm. Am Dialogtag, dem 30. August, berichtet der MDR außerdem von den Begegnungen in der Johanniskirche Magdeburg.

Über „Deutschland spricht“

„Deutschland spricht“ wurde 2017 von ZEIT ONLINE vor der Bundestagswahl ins Leben gerufen. Aus der Idee einer „Datingplattform für politischen Streit“ entwickelte sich gemeinsam mit Medienpartnern die internationale Plattform My Country Talks. Seitdem wurden weltweit mehr als 100.000 Gespräche zwischen Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten vermittelt. Das Projekt wurde unter anderem mit dem Grimme Online Award, dem Jean Monnet Preis für europäische Integration sowie dem President's Award der International Public Relations Association (IPRA) ausgezeichnet und für den Nannen-Preis nominiert.

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