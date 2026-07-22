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„Sport im Osten“ vom MDR startet wieder durch: 1. Spieltag in der Regionalliga und ostdeutsches Spitzenspiel live

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Leipzig (ots)

Nach der WM ist vor der Regionalliga Nordost. Die Champions League des Ostens startet am Wochenende in die neue Saison. „Sport im Osten“ überträgt am 25. Juli das Duell Absteiger (Erzgebirge Aue) gegen Meisterschaftsfavorit (VSG Altglienicke). Eine Woche später testen zwei ostdeutsche Topteams live im MDR: Dynamo Dresden empfängt den 1. FC Union Berlin.

MDR zeigt Regionalliga-Auftakt von Erzgebirge Aue

Die Sommerpause ist vorbei: „Sport im Osten“ („SpiO“) vom MDR berichtet am Sonnabend, 25. Juli, in der ARD Mediathek, im MDR-Fernsehen und im Stream in der SpiO-App live aus dem Erzgebirge. „SpiO“ zeigt um 14 Uhr zum Auftakt der Regionalliga Nordost das Duell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und der VSG Altglienicke. Der Absteiger aus der 3. Liga empfängt den Topfavoriten auf die Meisterschaft, zumindest wenn es nach den Trainern der Regionalliga Nordost geht. Sie haben Altglienicke mehrheitlich als Meisterkandidat Nummer eins genannt. Auch die Berliner selbst haben vor der Saison klargemacht: Sie wollen in die 3. Liga. Besonders spannend: In dieser Spielzeit steigt der Nordost-Staffelsieger direkt auf, muss nicht in die ungeliebten Aufstiegsspiele gehen.

„Sport im Osten“ sendet am Sonnabend vier Stunden (von 14 bis 18 Uhr) live aus Aue mit Moderator Rene Kindermann und Experte Lutz Lindemann. Als Kommentator ist Eik Galley zu hören. Fußballfans können sich auf Interviews mit Trainern und Spielern sowie Berichte über weitere Klubs aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen freuen. Gregor Ryl vom „Sport im Osten“-Fußballpodcast „Im Osten geht die Sonne auf“ wird ebenfalls zu Gast sein. In dem Podcast, der in seine zweite Saison geht, sprechen Ryl, Paddy Fritzsche und Alexander Küpper ab dem 27. Juli wieder über alles, was den Ostfußball bewegt. Zu hören ist er immer montags in ARD Sounds und im Videoformat in der „Sport im Osten“-App.

Dynamo Dresden gegen Union Berlin live bei „Sport im Osten“

Und auch auf den Bildschirmen wartet in der kommenden Woche schon das nächste Highlight auf die Fußballfans. Gemeinsam mit dem rbb überträgt „Sport im Osten“ am Sonnabend, 1. August, ab 14 Uhr das Testspiel von Fußball-Zweitligist SG Dynamo Dresden gegen Erstligist 1. FC Union Berlin live aus dem Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Das Ostduell ist ein echter Härtetest für beide Teams vor dem Saisonstart der Bundesligen. Direkt nach Abpfiff geht es in Berlin weiter. Am zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost empfängt der BFC Dynamo die BSG Chemie Leipzig, ebenfalls live in der ARD Mediathek, im MDR-Fernsehen und im rbb.

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