MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Medienangebote des Mitteldeutschen Rundfunks in Bevölkerung stark nachgefragt

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Leipzig (ots)

Die Radio-Wellen des MDR erreichen jeden Tag 2,8 Millionen Menschen. Das entspricht 39,5 Prozent der Personen ab 14 Jahre in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Damit schätzt ein konstant großes Publikum im Sendegebiet den MDR-Hörfunk. Das bestätigen die heutigen Ergebnisse der Media Analyse (ma) 2026 Audio II. Daneben stehen stark wachsende Abrufzahlen von MDR-Angeboten in „ARD Sounds“ und stabil hohe Wiedergaben in der „ARD Mediathek“ für Vertrauen und Akzeptanz.

Ralf Ludwig, MDR-Intendant: „Die Zahlen zeigen eindrücklich, wie verankert der MDR im Alltag der Menschen ist, und dass sie unserer Arbeit als öffentlich-rechtlicher Rundfunk vertrauen. Für diese enorme Resonanz möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Dass sich täglich so viele Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von mindestens einem MDR-Radioprogramm gut informiert und unterhalten fühlen, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Unsere Radioprogramme arbeiten frei und unabhängig und begleiten die Menschen verlässlich durch ihren Alltag, liefern Orientierung, Information und Nähe zur Region.“

Der MDR in der ma 2026 Audio II

Reichweitenstarke Regionalkompetenz: Die Landesprogramme von MDR Sachsen und MDR Thüringen behaupten sich als mit Abstand meistgehörte Radiowellen im jeweiligen Sendegebiet nach Tagesreichweite.

„MDR Sachsen – Das Sachsenradio“ bleibt seit über zwei Jahrzehnten das meistgehörte Radioprogramm in Sachsen mit einer Tagesreichweite von 20,3 % (707.000 Hörerinnen und Hörer). Damit hört mehr als jeder fünfte Sachse ab 14 Jahren werktags (Montag bis Freitag) das sächsische Landesprogramm. 315.000 Hörerinnen und Hörer werden in der durchschnittlichen Werbestunde werktags bundesweit erreicht.

„MDR Thüringen – Das Radio“ verzeichnet 197.000 Hörerinnen und Hörer in der Werbestunde und ist mit aktuell 25,8 % Tagesreichweite (459.000 Hörerinnen und Hörer) zum 23. Mal in Folge das meistgehörte Radioprogramm in Thüringen. Das bedeutet, dass mehr als jeder vierte Thüringer das MDR-Landesprogramm werktags einschaltet.

„MDR Sachsen-Anhalt – Mein Radio. Mein Zuhause.“ hören 339.000 Hörerinnen und Hörer am Tag. Das entspricht einer Tagesreichweite von 18,7 % in Sachsen-Anhalt. In der durchschnittlichen Werbestunde werden 132.000 Hörerinnen und Hörer werktags bundesweit erreicht.

Die Popwelle „MDR Jump“ ist mit 856.000 Hörerinnen und Hörern in der Tagesreichweite der meistgehörte Sender Mitteldeutschlands. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht die Welle im MDR-Gebiet 581.000 Hörerinnen und Hörer. In der durchschnittlichen Werbestunde werden werktags bundesweit 269.000 Hörerinnen und Hörer erreicht.

Weitere Details zu den MDR-Radioangeboten entnehmen Sie dem Anhang.

Deutlich mehr Wiedergaben in ARD Sounds

Mit Einführung von ARD Sounds (zuvor ARD Audiothek) haben die ARD-Audioangebote seit März 2026 eine neue Heimat, die sich großer Beliebtheit erfreut: Im ersten Halbjahr 2026 verzeichneten die MDR-Angebote mit knapp 10 Mio. Wiedergaben einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Besonders abrufstark sind der MDR-Hörspiel-Podcast „Figarinos Fahrradladen“ mit über 1,3 Mio. Wiedergaben und die „ARD Crime Time“ mit 800.000 Aufrufen. Alle MDR-Wellen sind übrigens auch als Stream in ARD Sounds hörbar.

Hohe Nutzung in TV und ARD Mediathek

Die große Publikumsresonanz für MDR-Angebote spiegelt sich auch in den MDR-Streamingangeboten und im klassischen MDR-Fernsehen. Mit einem Marktanteil von 9,2 % ist das MDR-TV weiterhin erfolgreichstes Drittes ARD-Programm im eigenen Sendegebiet. Dazu tragen besonders die regionalen Informationsangebote bei: Sowohl die 19.30 Uhr-Ausgabe von MDR aktuell (21,3 % Marktanteil) als auch die regionalen Landesmagazine um 19 Uhr (24,9 % Marktanteil im MDR-Gebiet) liegen deutlich über dem Vorjahreszeitraum. Der „MDR Sachsenspiegel“ und „MDR Sachsen-Anhalt heute“ verbuchen stärkere Zugewinne. Die Landesmagazine insgesamt, zu denen auch das „MDR Thüringen Journal“ gehört, sind gefragter denn je. Die Nutzung der MDR-Angebote in der ARD Mediathek bleibt mit 134 Mio. Wiedergaben und einer Gesamtwiedergabedauer von rund 48 Mio. Stunden stabil.

Zusammenwachsen mit der ARD

In den Reformprozessen der ARD ist der MDR geschätzter Kooperationspartner und setzt hier maßgeblich auch bundesweit Akzente. Die drei MDR-Landesprogramme produzieren beispielsweise seit Juni 2025 den gemeinsamen ARD-Radioabend, der inzwischen von zahlreichen ARD-Wellen übernommen wird. Die Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen steigert Effizienz und Qualität der Programme, ohne die regionale Verankerung aufzugeben. Ergänzt wird dies durch weitere Kooperationen im Audio-Bereich – etwa die Entwicklung gemeinsamer digitaler Angebote für ARD Sounds sowie die verstärkte Zusammenarbeit bei Kultur- und Musikinhalten. Um nur wenige Beispiele zu nennen.

* Die ma 2026 Audio II ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media Analyse (agma) für Radio und Audio. Die ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Nutzung über alle Empfangswege, einschließlich Online und DAB+.

9.283 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren wurden für die ma 2026 Audio II in Mitteldeutschland befragt, bundesweit waren es 66.885 Personen.

Wenn nicht anders ausgewiesen, beziehen sich alle Werte auf die Tagesreichweite Montag bis Freitag sogenannter klassischer Angebote. Alle Reichweitenvergleiche beziehen sich auf die ma 2026 Audio I.

Die aktuelle Veröffentlichung basiert auf neuen Mikrozensus-Außenvorgaben. Ergebnisveränderungen gegenüber früheren Wellen können teilweise methodisch bzw. gewichtungsbedingt sein. Ein Anstieg oder Rückgang ist daher nicht automatisch als reale Nutzungsveränderung zu interpretieren.

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