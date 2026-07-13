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Dreharbeiten für neuen MDR-„Tatort“ aus Dresden „Durch deine Augen“

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Leipzig (ots)

Seit dem 7. Juli laufen die Dreharbeiten zu „Durch deine Augen“ (AT), dem neuen Dresden-„Tatort“ mit Cornelia Gröschel, Martin Brambach und Lilja van der Zwaag. Regie führt Florian Baxmeyer, das Drehbuch schrieben Michael Comtesse und Jan Cronauer.

Bei einem schweren Unfall vor den Toren Dresdens entdecken Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) auf der Ladefläche eines Transporters die Leiche des von Geburt an blinden Tony Döring (Elmo Anton Stratz). Ihm wurden die Augen entfernt. Die Spur führt die Ermittelnden zu Dr. Nadine Pinkert (Sina Martens), der Geschäftsführerin eines Dresdner Start-ups, das einen revolutionären Netzhaut-Chip entwickelt hat. Dieser ermöglicht blinden Menschen, wieder zu sehen. Steckt Industriespionage hinter dem Verbrechen?

Während Milla Brandis (Lilja van der Zwaag) einen geheimen Chatverlauf mit einem Enthüllungsjournalisten auswertet, stößt Leonie Winkler auf Hinweise, die die Psychologin Miriam „Mimi“ Ziegler (Luise Finckh) belasten. Sie betreute Tony therapeutisch. Als ein zweiter Todesfall die Ermittlungen erschüttert, kommt die Wahrheit langsam ans Licht – dabei geraten Winkler und Schnabel selbst ins Visier der Täter.

Auch in diesem Dresden-„Tatort“ wieder mit dabei ist Ron Helbig als Gerichtsmediziner Dr. Jonathan Himpe. In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Yassin Trabelsi, Roel Dirven, Hanna Hilsdorf, Prince Chughtai und Jonas Roth.

„Durch deine Augen“ ist eine „Tatort“-Produktion der MadeFor Film GmbH (Produzentin: Nanni Erben, Produzent: Gunnar Juncken, ausführende Produzentin: Adrienne Selmke, Junior Producerin: Lilith Schnaar) in Kooperation mit der Avanga Filmproduktion (Produzentin: Tina Ilgen) im Auftrag des MDR (Redaktion: Manuela Stacke) für die ARD. Die Dreharbeiten in Dresden, Leipzig und Umgebung laufen noch bis zum 5. August.

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