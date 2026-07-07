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MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Magdeburg: Vergessen nach dem Anschlag – Traumata und Hilfe“

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Magdeburg/Leipzig (ots)

Was bleibt, wenn eine Amokfahrt juristisch abgeschlossen ist? Wenn das Urteil gesprochen ist und die öffentliche Aufmerksamkeit nachlässt? Für viele Betroffene ist kein Abschluss möglich, denn ihr Alltag bleibt – geprägt von Trauer, den Versuchen einer Verarbeitung und der Suche nach Unterstützung. Die „exactly“-Reportage setzt an diesem Punkt an und richtet den Blick auf das, was nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 folgte. Zu sehen ist der Film ab sofort in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal @MDRInvestigativ sowie am 29. Juli 2026, um 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen.

Im Mittelpunkt steht die Augenzeugin Ramona. Sie versucht, in ihren Alltag zurückzukehren, doch die Erlebnisse wirken weiter. Schritt für Schritt wird deutlich, wie stark die Belastung anhält und wie schwer es ist, wieder Stabilität zu finden.

Gleichzeitig zeigt der Film, mit welchen Hürden Betroffene konfrontiert sind, wenn sie Hilfe suchen: Lange Wartezeiten, komplexe Verfahren und fehlende Anschlussangebote erschweren den Zugang zu therapeutischer Unterstützung. Aus einzelnen Erfahrungen entsteht so ein größeres Bild: ein Hilfesystem, das in Teilen an seine Grenzen stößt – auch am Beispiel von Zeuginnen und Zeugen anderer Anschläge, wie auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016 oder auf den Pariser Club Bataclan 2015.

Die Perspektiven von Fachleuten und Menschen, die Betroffene seit Monaten begleiten, zeigen, wo Hilfe wirkt – und wo im Hilfesystem weiterhin Lücken bestehen.

Der Film von Emma Mack stellt eine zentrale Frage: Werden Betroffene nach einem Anschlag ausreichend und langfristig begleitet – auch dann, wenn das öffentliche Interesse nachlässt?

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