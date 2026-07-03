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MDR-Erfolgspodcast wird Live-Show: „Figarinos Fahrradladen“ geht auf Deutschlandtour – Vorverkauf gestartet

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Leipzig (ots)

Was bislang vor allem über Kopfhörer begeisterte, kommt jetzt live auf die Bühne: „Figarinos Fahrradladen“, einer der erfolgreichsten Kinderpodcasts in ARD Sounds, geht erstmals auf eine richtige Theatertour durch Deutschland. Der Vorverkauf für alle fünf Termine hat begonnen.

Seit mehr als 20 Jahren fasziniert die MDR-Produktion ein junges Publikum. In seinem kleinen Laden erklärt der liebenswert-chaotische Fahrradschrauber Figarino gemeinsam mit seinem sprechenden Kater Long John die Welt – mal witzig, mal nachdenklich, immer neugierig. Ob Naturphänomene, Geschichte oder Alltagsrätsel: Die Themen erreichen heute ein Millionenpublikum und zählen zu den erfolgreichsten Kinderaudioformaten der ARD.

Von der Audioidee zum Live-Erlebnis

Die Tour bringt „Figarinos Fahrradladen“ erstmals als eigenständige Produktion auf die Theaterbühnen. Statt einer klassischen Podcast-Aufzeichnung oder Lesung erwartet das Publikum eine vollständig inszenierte Show mit bekannten Figuren, Musik, überraschenden Momenten und viel Witz.

Das rund 80-minütige Bühnenabenteuer richtet sich an Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren und ihre Familien – und überträgt die besondere Erzählwelt des Podcast in ein gemeinsames Live-Erlebnis.

Tourdaten 2026/27

11.10.2026 – Leipzig, Kupfersaal

18.10.2026 – Dresden, Filmtheater Schauburg

01.11.2026 – Berlin, Colosseum Berlin

29.11.2026 – Erfurt, Gewerkschaftshaus

23.01.2027 – Köln, COMEDIA Theater

Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Starke Inhalte – neue Wege

Mit der Tour baut der MDR die erfolgreiche „Figarino“-Welt gezielt weiter aus und setzt verstärkt auf Formate, die Kinder und Familien direkt erreichen – digital und vor Ort.

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