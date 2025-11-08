Neue Osnabrücker Zeitung

Miersch pochte auch schnellstmögliche Verabschiedung von Rentenpaket/SPD-Fraktionschef: "Nur als Gesamtpaket zu haben" - "Sicherheit für alle, die auf gesetzliche Rente angewiesen sind"

Osnabrück (ots)

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat Forderungen aus der Union sowie von Arbeitgebern nach Änderungen an den geplanten Rentenbeschlüssen kategorisch zurückgewiesen. "Das Paket ist nur als Gesamtpaket zu haben, und es organisiert Sicherheit für alle, die auf die gesetzliche Rente angewiesen sind", sagte Miersch im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ich rate uns allen, die von der Koalition vereinbarten Elemente so schnell wie möglich zu verabschieden."

Die jungen Abgeordneten der Unionsfraktion haben Protest gegen die Stabilisierung des Rentenniveaus angekündigt, weil dies zu Lasten künftiger Generationen gehen könne. Und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert, die Ausweitung der Mütterrente zu stoppen. Am Montag beschäftigt sich der Bundestag in einer Anhörung mit der Rente.

Miersch betonte in der "NOZ": "Wir haben uns schon in den Sondierungen auf das Vierfach-Paket von Stabilisierung des Rentenniveaus, Ausweitung der Mütterrente, Aktiv- und Frühstart-Rente verständigt. Das wurde im Koalitionsvertrag und kürzlich im Koalitionsausschuss bestätigt."

Die von Matthias Miersch autorisierte Interviewpassage:

Auch das Rentenpaket? Oder sind die Mütterrente und die Stabilisierung des Rentenniveaus einfach zu teuer?

