RTL Television GmbH

Mord ahoi! Miss Merkel ermittelt auf hoher See

"Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi" - am 2. September um 20:15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+

Köln (ots)

Schwimmwesten anlegen, es wird mörderisch: Am Dienstag, 2. September 2025 sticht RTL mit dem neuesten Fall seiner erfolgreichen Krimi-Komödienreihe "Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi" in See. Im dritten Movie "Mord auf hoher See" schlüpft erneut Ausnahmeschauspielerin Katharina Thalbach mit hinreißender Scharfsinnigkeit in die Rolle der detektivischen Ex-Kanzlerin Angela Merkel - und das diesmal mitten auf dem Atlantik.

Und darum geht es in "Mord auf hoher See": Die Krimi-Kreuzfahrt auf dem Atlantik, die Angela für sich, ihren Mann Achim (Thorsten Merten, "Spreewaldkrimi", "Tatort") und ihren Bodyguard Mike (Tim Kalkhof, "Tatort", "Nix festes") gebucht hat, soll der Ex-Kanzlerin etwas Abwechslung verschaffen und ganz nebenbei Erkenntnisse für ihr neues Hobby liefern. Doch der erhoffte Traumurlaub hat schon bald eine überraschende Wendung: Gleich am ersten Abend kommt Florian Watzek (Stephan Luca, "Spieleabend", "Zorn"), der Megastar des deutschen Thrillers unerwartet zu Tode. Die anderen erfolgreichen Krimiautoren, die sich an Bord befinden, zählen zu den Hauptverdächtigen. Endlich schlägt wieder die Stunde für die Meisterdetektivin.

Der neue "Merkel"-Fall glänzt durch eine hochkarätige Besetzung und jede Menge Anspielungen auf berühmte Star-Autoren. So ist der Name des ermordeten Schriftstellers Florian Watzek (gespielt von Stephan Luca) eine augenzwinkernde literarische Hommage an Deutschlands Thriller-König Sebastian Fitzek. Damit nicht genug. Auch das Ensemble selbst ist erstklassig besetzt. Neben Hauptdarstellerin Katharina Thalbach sind unter anderem Dirk Borchardt ("Praxis mit Meerblick", "Die Tote vom Jakobsweg"), Lara Mandoki ("Erzgebirgskrimi", "Der Beischläfer"), Saskia Fischer ("Die Kanzlei", "Großstadtrevier"), Julius Feldmeier ("Babylon Berlin", "Kleo") und Matthias Komm ("Magda macht das schon", "Tierärztin Dr. Mertens") mit an Bord.

Die Produktion des neuen 90-Minüters fand Anfang des Jahres auf dem TUI Cruises Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 5 statt.

Die neue "Miss Merkel"-Verfilmung basiert wieder auf der erfolgreichen Romanvorlage von David Safier "Miss Merkel: Mord auf hoher See". Produziert wurde die witzig-skurrile Krimi-Komödie von LETTERBOX FILMPRODUKTION. Produzent ist Holger Ellermann. Ausführende Produzentin: Josefine Marie Bohlken. Regie führt Torsten Wacker nach dem Buch von Mark Werner und Ben Safier. Verantwortlich seitens RTL sind Nico Grein (Executive Producer) und Solveig Willkommen (Redaktion) unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

Die ersten beiden Filme der Reihe stehen auf RTL+ zum Abruf bereit: " Miss Merkel: Mord im Schloss" und " Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof"

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell