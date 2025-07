RTL Television GmbH

Darum rasierte Jan Kittmann sich die Haare ab: Tobias kämpft bei GZSZ gegen den Krebs

Köln (ots)

Schockdiagnose bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Tobias hat Hodenkrebs. Für Jan Kittmann eine besondere Herausforderung: "Seit der Diagnose dreht sich für Tobias alles nur noch um den Kampf gegen die Krankheit." Eine Szene berührte ihn besonders: der Moment, als Tobias sich von seinen Haaren in der Folge 8.329 am 6. August bei RTL trennen muss. Der Schauspieler wurde ein halbes Jahr vor dem Dreh gefragt, ob er sich für die Story die Haare abrasieren würde: "Da sausten tausend Gedanken durch meinen Kopf. Ich dachte: 'Wow!' und gleichzeitig: 'Oh nein, nicht meine Haare!'" Von der Produktion wurde er nicht gedrängt. Der Berliner sagt: "Aber ich konnte mir irgendwann nicht mehr vorstellen, diese Geschichte ohne den Verlust der Haare zu erzählen, weil so viele Betroffene diese Wahl nicht haben."

Während der Szene mit Emily, gespielt von Anne Menden, sei es still am Set gewesen: "Sobald die Maschine durch die Haare fährt, gibt es kein Zurück mehr. Es war Montagfrüh, alle waren hellwach." Privat reagierten viele überrascht auf seinen neuen Look: "Die meisten haben mich nicht mehr erkannt. Das führte zu sehr amüsanten Momenten." Wie geht es jetzt in der Serie weiter? Tobias erwartet eine schwere Zeit, doch er gibt nicht auf: "Durch den Rückhalt seiner Freunde kämpft er weiter."

Jan Kittmann liegt das Thema auch privat am Herzen: "Die Heilungschancen bei Hodenkrebs sind hoch, wenn er rechtzeitig erkannt wird. Ich wünsche allen Betroffenen ganz viel Kraft. Wir kooperieren mit der Deutschen Krebshilfe, denn Früherkennung rettet Leben."

Alle Infos dazu hier: https://www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/krebsarten/hodenkrebs/

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell