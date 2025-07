RTL Television GmbH

Neue Hauptrolle bei GZSZ: Fabian Hanis spielt Robin Zielke

Köln (ots)

"So gut wie jeder kennt GZSZ": Für Fabian Hanis (24) ist der Einstieg daher ein großer Schritt! "Ich hätte niemals gedacht, einmal bei einem so erfolgreichen Format dabei zu sein. Es fühlt sich immer noch ein bisschen unwirklich an", so der neue Schauspieler bei der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Am 3. September 2025 um 19:40 Uhr ist Fabian Hanis erstmals bei GZSZ zu sehen - in Folge 8.349 bei RTL.

Der Weg zu der Rolle verlief klassisch: Über ein E-Casting, bei dem er zunächst auf sich aufmerksam machte, folgten eine engere Auswahl und schließlich die Besetzung. "Zuerst habe ich nichts gehört, dann die Nachricht: Du bist besetzt. Das war ein unglaubliches Gefühl." Die Arbeit an einer täglichen Serie stellt für ihn eine neue Herausforderung dar: An einem Drehtag entstehen oft bis zu achtzehn Szenen, eine ganze Folge - deutlich mehr als bei Film oder Fernsehen üblich. Trotz der hohen Drehgeschwindigkeit freut sich der Wahl-Berliner auf die vielfältigen Möglichkeiten, seine Schauspielkunst zu zeigen und zu vertiefen. "Es ist etwas Besonderes, Teil von Deutschlands erfolgreichster Daily zu sein."

Seine Familie hat er als erstes informiert, insbesondere seinen Vater, der als Lehrer schon erlebt hat, wie groß die Begeisterung der Schüler für GZSZ-Schauspieler:innen sein kann. "Das macht mich stolz und motiviert mich." Und auch seine Figur Robin Zielke hat einiges vor: "Er sucht seinen Vater - den Mann, der ihn kurz vor seiner Geburt im Stich gelassen hat." Im Gepäck hat der Neue also große Emotionen. Ihn erwarten schockierende Enthüllungen und unangenehme Überraschungen.

