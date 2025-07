GZSZ-Star Lennart Borchert und Louisa erwarten ihr erstes Baby - es wird ein Junge. Und gemeinsam mit Schauspieler Jan Kittmann setzt GZSZ ein Zeichen für Krebsaufklärung

Köln (ots) - AWZ goes Tennis: Ab Sommer 2025 bekommt die Daily "Alles was zählt" in mehrfacher Hinsicht sportlichen Zuwachs: Mit Josephine Martz und Bianca Hein stoßen zwei neue Hauptdarstellerinnen zur RTL-Serie. Parallel etabliert sich mit Tennis eine neue sportliche Disziplin im Kosmos der Steinkamps. Mit dem ...

mehr