Sechs Finalisten, drei Generationen: Wer gewinnt am Freitag "The Voice of Germany" 2024?

Die jüngste Finalistin ist gerade mal 16 Jahre alt - und darf nach 23 Uhr nicht mehr auf der Bühne stehen. Und die älteste Finalistin behauptet mit ihren 57 Jahren: "I Got More". Im Finale der SAT.1-Show "The Voice of Germany" stehen in diesem Jahr sechs Musikerinnen und Musiker aus drei Generationen.

Aber wer singt sich am Freitag tatsächlich an die Spitze von "The Voice of Germany" 2024? Die jüngste Finalistin Kathrin German (16, Heppenheim) oder die erfahrenste Finalistin Ingrid Arthur (57, Berlin)? Kann Sebastian Zappel (25, Fürth) die meisten Fans von sich überzeugen oder holt Deutsch-Pop-Sängerin Jenny Hohlbauch (20, Nähe Esslingen am Neckar) im Finale die meisten Zuschauerstimmen? Oder fällt die Wahl auf Jennifer Lynn (47, Nähe Regensburg) oder Emily König (19, Salzgitter)?

Zusammen mit Starviolinist David Garrett eröffnen die fantastischen Sechs die Live-Show am Freitag, 6. Dezember. Im Laufe der Show singen alle zum ersten Mal ihren eigenen #TVOG-Song.

Das sind die Finalistinnen und Finalisten mit ihren Songs:

#TeamMark

Kathrin German (16, Heppenheim) mit "Another Forever"

Jenny Hohlbauch (20, Nähe Esslingen am Neckar) mit "Vergessen mein Herz zu brechen"

#TeamYvonne

Sebastian Zappel (25, Fürth) mit "Pretty Things"

#TeamKamrad

Ingrid Arthur (57, Berlin) mit "I Got More"

#TeamSamu

Emily König (19, Salzgitter) mit "Last Girl Standing"

Jennifer Lynn (47, Nähe Regensburg) mit "Light The Sky"

Das Finale von "The Voice of Germany" live am Freitag, 6. Dezember, um 20:15 Uhr, in SAT.1 & auf Joyn

Fotos aller Finalistinnen und Finalisten sowie alle Informationen zur 14. Staffel "The Voice of Germany" finden Sie auf der #TVOG-Presseseite unter presse.prosieben.de/TVOG2024.

