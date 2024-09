TVOG 2024 macht sich warm! Joyn zeigt exklusive Warm-Up-Show zum Start

The Voice of Germany

Exklusiv. Nah. Authentisch. Eine Woche vor dem Start auf ProSieben zeigt Joyn "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show".

#TVOG-Moderatorin Melissa Khalaj wirft einen Blick hinter die Kulissen, spricht backstage mit den Coaches über ganz besondere Gänsehautmomente der neuen Staffel und trifft ehemalige #TVOG-Sänger:innen. Wie geht es Vorjahres-Siegerin Malou Lovis Kreyenkamp nach ihrem allerersten Singlerelease? Wann startet Gregor Hägele, 2017 Halbfinalist in #TeamYvonne, seine dritte Tour? Und wie blickt Chris aus #TeamRea zwei Jahre nach seiner Teilnahme und fünf veröffentlichte Singles später auf seine #TVOG-Reise?

Die 14. Staffel "The Voice of Germany" startet am 19. September auf Joyn mit "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show" und der ersten Ausgabe der Blind Auditions. Im TV läuft #TVOG ab dem 26. September immer donnerstags auf ProSieben sowie freitags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.

Alle Informationen zur neuen Staffel, den Coaches und Talenten finden Sie auf der #TVOG-Presseseite unter presse.prosieben.de/TVOG2024.

