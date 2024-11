The Voice of Germany

Gospelsängerin oder Rapper? Teenager oder alter Hase? Wer schafft es ins Finale von "The Voice of Germany"?

Gospelsängerin oder Rapper? Teenager oder alter Hase? Deutscher oder französischer Gesang? Die #TVOG-Halbfinalisten sind so unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Doch wer zieht am Freitag, 29. November, ins Finale ein?

Von Gospel bis Rap. Überzeugt Gospelchorleiterin Gabriela Kyeremateng (#TeamYvonne) mit ihrer gefühlvollen Stimme? Oder verbreitet Rapper Nico Klemm (#TeamKamrad) die beste Stimmung im Studio und vor den Fernsehern?

Von 16 bis 57 Jahre. Schafft es die jüngste Sängerin der Staffel, Kathrin German (#TeamMark), mit erst 16 Jahren auf die Final-Bühne? Oder bieten Ingrid Arthurs (#TeamKamrad) Erfahrungen der 57-Jährigen einen Vorteil?

Von Deutsch bis Französisch. Die eine liebt den deutschen Pop. Die andere brachte in den Teamfights mit einem französischen Klassiker alle zum Zittern. Unterschiedlicher könnten Jenny Hohlbauch (#TeamMark) und Loulia Esteves (#TeamSamu) nicht sein.

Doch wer kommt seinem Traum von "The Voice of Germany" 2024 einen Schritt näher? Im Halbfinale entscheidet das Fernsehpublikum live, wer den Sprung ins Finale schafft und dort erstmals seinen eigenen #TVOG-Song im TV performen darf. Zu hören gibt es die Songs bereits ab jetzt in der #TVOG-Playlist auf allen bekannten Musikplattformen: https://thevoiceofgermany.lnk.to/Playlist

Besonderes Wiedersehen bei #TVOG

Vorjahressiegerin Malou Lovis kehrt genau 357 Tage nach ihrem Sieg zurück auf die #TVOG-Bühne und performt live im Halbfinale in SAT.1 ihren brandneuen Song "Twenty-Five".

Das sind die Halbfinalisten und Halbfinalistinnen mit ihren eigenen #TVOG-Songs:

#TeamMark

Jenny Hohlbauch (20, Nähe Esslingen am Neckar) mit "Vergessen mein Herz zu brechen"

Kathrin German (16, Heppenheim) mit "Another Forever"

#TeamYvonne

Kadischa Weiß (19, Göttingen) mit "Always about Love"

Gian Carlos Navea (25, Nürnberg) mit "When Do You Know"

Sebastian Zappel (25, Fürth) mit "Pretty Things"

Gabriela Kyeremateng (25, Dortmund) mit "Not Alone"

#TeamKamrad

Ingrid Arthur (57, Berlin) mit "I Got More"

Nico Klemm (23, Landkreis Ostallgäu) mit "Strong"

#TeamSamu

Jennifer Lynn (47, Nähe Regensburg) mit "Light The Sky"

Loulia Esteves (25, Berlin) mit "Sick"

Emily König (19, Salzgitter) mit "Last Girl Standing"

Iman Rashay (24, Köln) mit "Loud"

Das Halbfinale von "The Voice of Germany" live am Freitag, 29. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1 & auf Joyn

Fotos aller Halbfinalisten und Halbfinalistinnen sowie Informationen zur 14. Staffel "The Voice of Germany" finden Sie auf der #TVOG-Presseseite unter presse.prosieben.de/TVOG2024.

