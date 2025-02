Born Originals GmbH

Born Originals wird Partner des OMR Festivals 2025 in Hamburg

Hamburg (ots)

Die Born Originals GmbH, Spezialist für individuell gefertigte Schuhe und Merchandise für Unternehmen, ist offizieller Partner des OMR Festivals 2025. Die Veranstaltung, die am 6. und 7. Mai 2025 in der Messe Hamburg stattfindet, zählt zu den größten Events für Digital- und Marketing-Entscheider und zieht jährlich bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher an.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Born Originals auf dem Festival seine individuell gestaltbaren Sneaker für Unternehmen präsentieren. Die hochwertigen Schuhe sind darauf ausgelegt, Mitarbeitende stilvoll auszustatten und gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl und die Markenidentität zu stärken.

"Auf dem OMR Festival wollen wir innovativen Köpfen und Produkten eine Bühne bieten, die unsere Besuchenden inspirieren und weiterbringen. Born Originals zeigt, wie Marken Branding neu denken können. Wir freuen uns, dass sie Teil von #OMR25 sind", sagt Kristina Preß, Senior Managerin Sales & Partnerships bei OMR.

Darüber hinaus hat sich Born Originals eine exklusive Platzierung im Hotel Vierjahreszeiten Hamburg gesichert. Dort erhalten alle übernachtenden Speakerinnen und Speaker ein besonderes Geschenk des Unternehmens, das die Marke auf einzigartige Weise in Szene setzt.

"Das OMR Festival ist eine der bedeutendsten Plattformen für B2B, Digitalisierung und Marketing. Wir freuen uns, unser Konzept hier einem hochkarätigen Publikum vorzustellen", sagt Melvin Lamberty, Geschäftsführer der Born Originals GmbH.

Unternehmen, die mehr über die individuell gestaltbaren Sneakers von Born Originals erfahren möchten, können sich direkt unter b2b.bornoriginals.com informieren oder per E-Mail an b2b@bornoriginals.com Kontakt aufnehmen.

Über Born Originals

Die Born Originals GmbH ist spezialisiert auf die Fertigung hochwertiger Schuhe und Merchandise-Produkte für Unternehmen. Mit individuell gestaltbaren Sneakers hilft Born Originals Firmen dabei, ihre Marke nach außen zu tragen und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Belegschaft zu stärken.

Original-Content von: Born Originals GmbH, übermittelt durch news aktuell