"Berliner Morgenpost": Telefonate sind nicht ohne - Kommentar von Dirk Hautkapp zu Donald Trumps möglichem Gespräch mit Wladimir Putin

Berlin (ots) - Verzweifelt versuchten am Freitag Israelis, die Stadt zu verlassen, in der einst Anne Frank verraten worden war. Doch ihre Verfolger stellten ihnen noch in ihren Hotels nach. Jagdszenen auf Juden mitten in Europa - und das am Tag vor dem 9. November, der Reichspogromnacht. In der Nacht zum Freitag war ...

mehr