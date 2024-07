Born Originals GmbH

Born Originals GmbH und erka Verpackungssysteme GmbH unterstützen den Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e.V.

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Die Born Originals GmbH feierte kürzlich ihr 10-jähriges Bestehen. Ebenfalls in diesem Jahr blickt Jürgen Lamberty, Gründer der erka Verpackungssysteme GmbH aus Wilhelmshaven, auf ein 30-jähriges Bestehen seines Unternehmens zurück.

Melvin Lamberty, ehemaliger Student der Jade Hochschule und Gründer von Born Originals tat sich daher kurzerhand mit seinem Bruder Miles Lamberty zusammen, der seit einiger Zeit den elterlichen Betrieb leitet, so dass beide Unternehmen zusammen zur Jubiläumsparty einluden und einen bunten Abend mit etwa dreihundert Gästen im Pumpwerk in Wilhelmshaven verlebten.

Anlässlich ihrer beider Firmenjubiläen überreichten die Brüder Miles und Melvin Lamberty dem Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e.V. eine Spende über 2.024,-EUR.

Seit über 40 Jahren setzt sich der Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e.V. für die Studierenden der Jade Hochschule ein, baut Brücken zur Wirtschaft und stärkt den Hochschulstudienort.

Jedes Jahr vergibt der Verein Stipendien an Studierende zur Teilfinanzierung ihres Studiums oder für Auslandsaufenthalte, unterstützt sportliche und kulturelle Aktivitäten an der Hochschule und setzt sich für nachhaltige Projekte der Studierenden ein.

"Wir genießen das Privileg, einen selbstbestimmten Berufsweg eingeschlagen zu haben und freuen uns, wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass junge Menschen gefördert werden und sich beruflich entfalten können. Das ist uns ein Anliegen und so erschien der Förderverein der Jade Hochschule als Empfänger der Spende ideal zu passen. Zudem beschäftigen wir einige Mitarbeitende, die selbst an der Hochschule studiert haben und schätzen sie und ihren akademischen Hintergrund sehr", so die beiden Unternehmer.

Markus Bulla, 1. Vorsitzender, und auch Dr. Jürgen Thiedemann, langjähriges Vorstandsmitglied des Fördervereins, zeigten sich dankbar über die Einladung und die Spende.

Mehr über die erka Verpackungssysteme GmbH & Born Originals finden Sie auf erka.net bzw. b2b.bornoriginals.com.

Original-Content von: Born Originals GmbH, übermittelt durch news aktuell