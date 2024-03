billiger-mietwagen.de

Last-Minute-Oster-Buchungen: Mietwagen in Griechenland für Kurzentschlossene mit Abstand am günstigsten

Mietwagenplattform billiger-mietwagen.de vergleicht durchschnittliche Preise für Mietautos in den meistgebuchten Ländern und Städten während der Osterferien

Griechenland sind absolute Spartipps für Kurzentschlossene

In Hamburg gibt es über Ostern die günstigsten Mietwagen unter den deutschen Städten

Wer sich spontan noch für eine Mietwagenbuchung über die Ostertage entscheidet, kann besonders in Griechenland erheblich sparen. Dort sind die Preise dieses Jahr zwischen Ende März und Anfang April nämlich besonders niedrig. Das hat eine Untersuchung der führenden Mietwagenplattform billiger-mietwagen.de ergeben, in der die durchschnittlichen Mietwagenpreise zwischen dem 25. März und dem 7. April 2024 in den am häufigsten gebuchten Ländern und Städten analysiert wurden. Demnach kostet während der diesjährigen Osterferien ein Reiseantritt mit dem Auto in Griechenland durchschnittlich nur 17,53 Euro pro Tag.

Neuseeland unter der Top-Fünf

Griechenland ist damit im Mietwagenpreis-Vergleich der Länder einsame Spitze. Aber auch Portugal ist vergleichsweise günstig. Ein durchschnittlicher Tagespreis von 26,79 Euro beschert dem Land auf der iberischen Halbinsel den zweiten Platz im Ranking. Italien folgt mit 32,52 Euro dahinter auf Platz drei und Spanien gehört mit 34,35 Euro der vierte Platz. Auch Neuseeland hat es mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 40,23 Euro für einen Mietwagen als einziges nicht-europäisches Land in die Top-Fünf geschafft. Deutschland landet derweil im Mittelfeld des Rankings mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 47,41 Euro. In den diesjährigen Osterferien sind die Länderpreise insgesamt rund 19 Prozent günstiger als im letzten Jahr zur gleichen Zeit.

Portugiesische Städte landen auf Platz drei, vier und fünf

Im Vergleich der günstigsten Städte wird die Top-Fünf wenig überraschend von den Städten der günstigsten Länder belegt. Der griechischen Hafenstadt Heraklion auf Kreta gehört mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 16,51 Euro der erste Platz. Darauf folgt mit Athen die Hauptstadt des Landes. Hier kostet ein Mietwagen über Ostern durchschnittlich 19,94 Euro pro Tag. Die restlichen drei Plätze gehen an Städte Portugals, die allesamt sogar unterhalb des portugiesischen Preisniveaus liegen. Porto ist mit 21,22 Euro am günstigsten und landet deswegen auf dem dritten Platz. Platz vier gehört Faro in der Algarve-Region mit durchschnittlichen 22,79 Euro Mietkosten pro Tag. Hauptstadt Lissabon schafft es mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 25,35 Euro auf den fünften Platz.

Deutschland: Hamburg am günstigsten, Düsseldorf besonders teuer

Die günstigste deutsche Stadt des Rankings ist übrigens Hamburg mit einem durchschnittlichen Mietwagenpreis von 38,84 Euro über die Ostertage. Knapp dahinter folgt Köln mit einem Durchschnittspreis von 39,85 Euro pro Tag für einen Mietwagen. In Berlin beläuft sich der Durchschnittspreis auf 46,12 Euro. Teurer sind im deutschen Städtevergleich nur Frankfurt (48,53 Euro), München (49,67 Euro) und Düsseldorf (51,67 Euro). Durchschnittlich beträgt der Tagespreis für einen Mietwagen um Ostern in Deutschland 47,41 Euro. Das reicht für den achten Platz im Mittelfeld des Rankings.

Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de, kommentiert:

"Wer sich dieses Jahr kurzfristig für einen Roadtrip-Urlaub über die Osterferien entschließt, spart unserer Analyse nach im Vergleich zu 2023 richtig viel Geld. In fast allen Orten und Ländern sind die Preise deutlich niedriger als im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt - bei nicht wenigen sogar zwischen 30 und 50 Prozent. Wer über Ostern mehrere Orte mit dem Auto bereisen möchte, sollte dazu noch die Preise verschiedenster Städte innerhalb eines Landes vergleichen. Hier besteht fast immer die Möglichkeit, noch den ein oder anderen Euro einzusparen. Wer eher in den Sommerferien mit dem Auto verreisen will, hat aber ähnliches zu erwarten: Laut unseren Daten sind die Mietwagenpreise für die Sommerferien 2024 rund 19 Prozent günstiger als 2023."

