Faszination Roadtrip: So denken Singles über Freiheit und Liebe auf vier Rädern

Köln/Hamburg (ots)

billiger-mietwagen.de und Parship analysieren die Einstellungen und Preisbereitschaft von Singles zu Roadtrips

Umfrage zeigt: Männer und Frauen haben ähnliche Vorstellungen von Urlaub und Roadtrips

Bei der Buchung des Mietwagens sind Männer wählerischer und geben mehr Geld aus

Zu zweit die ganz große Freiheit schnuppern und Land und Leute entdecken: Die meisten alleinstehenden Frauen und Männer möchten statt mit Freunden oder Verwandten am liebsten mit ihrem:r potenziellen Partner:in einen gemeinsamen Roadtrip machen. Das zeigt eine Untersuchung der führenden Mietwagen-Plattform, billiger-mietwagen.de, und der Dating-App Parship. Bei der Auswahl des passenden Fahrzeugs und der Preisbereitschaft bestehen jedoch (klare) Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Die Unternehmen werteten Buchungen des Mietwagenportals mit etwa 4,6 Millionen Mietwagentagen aus und eine Umfrage unter rund 1.300 Parship Mitgliedern.

Roadtrips mit dem Partner sind bei Männern und Frauen der absolute Favorit

Hoch spontan geben sich die befragten Singles, wenn es darum geht, gemeinsam zu verreisen: Etwa 45 Prozent der befragten Männer und 48 Prozent der Frauen geben an, es gebe keinen richtigen Zeitpunkt für den ersten gemeinsamen Urlaub als Paar. Hier zählt demnach allein das Gefühl. Auch bei der passenden Begleitung für einen Roadtrip gibt es keine Zweifel: 61 Prozent der Männer und 62 Prozent der Frauen können sich niemand besseren als eine:n potenzielle:n Partner:in dafür vorstellen. Der Urlaub mit Freund:innen und Familie kann neben dem Gedanken an einen romantischen Trip nicht mithalten: Nur knapp elf Prozent aller Befragten würden mit einer Freundin oder einem Freund mit dem Auto verreisen wollen, etwa 3,5 Prozent mit der Verwandtschaft.

Singles verbinden mit Roadtrips Freiheit und Entdeckung

Die große Beliebtheit von Roadtrips bei Singles spiegelt sich auch in ihren Erwartungen wider: Etwa 85 Prozent der Befragten sind der festen Überzeugung, dass ein Roadtrip und die damit verbundenen Erlebnisse die Beziehung stärken würde. Insgesamt 75 Prozent mögen an so einer Reise, dass man Land und Leute besser kennenlernt. Eine ähnlich große Gruppe (63 Prozent) stimmt zudem der Aussage zu, dass man sich auf Roadtrips frei und unabhängig fühlt - allesamt Erfahrungen, welche Singles gern mit einem:r potenziellen Partner:in teilen würden.

Großes Streitpotenzial befürchten derweil weniger als die Hälfte der Singles (etwa 37 Prozent). Der Großteil der Befragten lehnt die Aussage ab, dass Roadtrips mit einem:r möglichen Partner:in für Konflikte sorgen könnten.

Männer sind wählerischer und geben mehr Geld aus

Während sich Männer und Frauen relativ einig bezüglich des Roadtrips selbst sind, sorgt das Thema der Fahrzeugwahl für Diskussionen: Die Auswertung des Mietwagenportals billiger-mietwagen.de zeigt, dass mit einem Anteil von 32,6 Prozent die Kategorie "Economy" die bei Frauen beliebteste Fahrzeugklasse ist. Darunter fallen vorwiegend Kleinwagen wie der Ford Fiesta. Der größte Anteil der Männer bevorzugt jedoch größere Fahrzeuge: 29,1 Prozent buchten ein Fahrzeug der Kategorie "Compact", welche etwas größer und stärker motorisiert sind als Kleinwagen.

Insgesamt scheinen Männer mehr Wert auf besondere Fahrzeuge zu legen als Frauen: Bei der Auswertung der Anteile der "Spezialautos", wie Cabrios, SUVs, Kombis und Vans zeigt sich, dass diese häufiger von Männern gebucht werden als von Frauen. Dass Männer wählerischer sein können, zeigt sich auch im Preis, den sie bezahlen: Rund 50 Euro geben Männer im Schnitt am Tag für ihr Fahrzeug aus, bei Frauen sind es derweil nur 45 Euro.

Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de, kommentiert die Auswertung: "Eine Reise mit dem Auto bedeutet Freiheit und Neues entdecken. In beinahe jeden Winkel des Landes führt eine Straße, die sich mit einem Fahrzeug erkunden lässt. Das Auto bietet hier eine Flexibilität, wie sie von anderen Verkehrsmitteln kaum erreicht werden kann. Die große Beliebtheit bei Männern und Frauen zeigt, dass eine Reise mit dem Auto besonders für Paare eine Erfahrung ist, die für viele schöne Erinnerungen sorgen kann."

Jeannine Michèle Kock, PR-Managerin der Parship Group, kommentiert: "Das Schöne am Reisen mit dem:der Partner:in ist, im Team zu agieren und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Das schweißt zusammen und stärkt die Beziehung. Ähnlich verhält es sich bei unserer Zusammenarbeit mit billiger-mietwagen.de: Ich freue mich, dass wir die durchaus emotionalen Themen Themenfelder Liebe und Emotionalität auf diese Weise in Einklang bringen konnten."

Alle Ergebnisse finden Sie auf der folgenden Landingpage:

www.billiger-mietwagen.de/reisewelt/singles-faszination-roadtrip

Über die Untersuchung

Die Untersuchung entstand aus einer Kooperation des Mietwagenportals billiger-mietwagen.de und der Dating-App Parship. Dazu wurden Daten zur Mietwagenbuchung von billiger-mietwagen.de erhoben und etwa 4,6 Millionen Buchungen ausgewertet. Außerdem wurden im April 2022 1.329 Parship Mitglieder zwischen 18 und 69 Jahren gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG nach ihrer Haltung zu Urlaub und Roadtrips befragt.

Über Parship

Parship ist eine der führenden Dating-Apps in Deutschland und Europa. Als Pionier der Online-Partnervermittlung unterstützt das Unternehmen seit 2001 Singles dabei, Menschen zu finden, die wirklich zu ihnen passen. Parship-Mitglieder sind aktive Frauen und Männer ab 25 Jahren, die Mehrheit von ihnen auf der Suche nach einer festen Partnerschaft. Das Herzstück des Parship Services geht zurück auf das Parship-Prinzip®, einem wissenschaftlich basierten Matchmaking-Verfahren, das Menschen zusammenbringt, bei denen die Chance auf eine Beziehung besonders hoch ist.

Parship setzt sich für " Healthy Dating" ein, um ein gesundes Dating-Erlebnis zu fördern: wertschätzend, wertfrei, aufrichtig und aufregend. Dafür bietet Parship seinen Mitgliedern einen sicheren Raum für ein besseres Kennenlernen sowie ein umfassendes Angebot individueller Services und vielfältige Informationen, um ihr Dating-Erlebnis noch persönlicher und besser zu gestalten.

Parship ist als Marke der Parship Group Teil der ParshipMeet Group, die mit ihrem vielfältigen Markenportfolio das gesamte Spektrum der Online-Partnersuche abdeckt - von Social-Dating mit einem starken Entertainmentfokus bis hin zu seriösem Matchmaking. Die ParshipMeet Group ist Teil des ProSiebenSat.1-Konzerns.

Über billiger-mietwagen.de

www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit 19 Jahren Branchenerfahrung sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. In einer Analyse des Instituts "ServiceValue" im Auftrag von DIE WELT erreichte billiger-mietwagen.de 2022 zum dritten Mal die Bestplatzierung "Preis-Champion" in der Kategorie "Mietwagen-Vergleichs-Portale" vor 6 Mitbewerbern. 2021 hatten DISQ und n-tv billiger-mietwagen.de den Testsieg in der Kategorie "Reise & Mobilität" attestiert.

Original-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell