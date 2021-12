billiger-mietwagen.de

Weihnachten in Deutschland: Weihnachtsmärkte, Reisen und Preise im Vergleich

Köln (ots)

Social Media Analyse zeigt: Köln hat im Vergleich der 20 größten Städte die beliebtesten Weihnachtsmärkte

Im Vergleich zu 2019 sind die Preise für Mietwagen um durchschnittlich 70 Prozent gestiegen

Auf der Fahrt zur Familie hören Autofahrer:innen "Last Christmas" und transportieren mehrheitlich bis zu 10 Kilogramm Geschenke

Zu Weihnachten begeben sich dieses Jahr diverse Menschen in die umliegenden Großstädte, um die dortigen Weihnachtsmärkte - sofern geöffnet - zu besuchen. Die führende Buchungsplattform für Mietwagen, billiger-mietwagen.de, hat daher untersucht, welche Weihnachtsmärkte in Deutschland besonders beliebt bei Unternehmungslustigen sind und die Anzahl der Beiträge auf Instagram für die 20 größten Städte ermittelt. Dazu gibt das Portal Auskünfte über die Mietwagen-Preisentwicklung an den Festtagen und die Gewohnheiten von Fahrerinnen und Fahrern zu Weihnachten.

Diese Städte sind bei Weihnachtsmarktfans am beliebtesten

Die Kölner Weihnachtsmärkte sind der festlichen Auswertung zufolge die beliebtesten des Landes. Bereits über 6.150 Mal haben die Besucherinnen und Besucher vor Ort ein Foto von sich oder dem Markt auf Instagram unter dem Hashtag #weihnachtsmarktköln geteilt - absoluter Spitzenwert des Vergleichs. Dahinter folgen die Christmärkte aus Berlin mit 5.550 Postings. Den dritten Platz sichert sich mit deutlichem Abstand Essen mit über 3.290 Beiträgen, gefolgt von Frankfurt (3.230) und Hamburg (3.200) auf Rang vier und fünf.

Den 20. und somit letzten Platz des Vergleichs belegt Wuppertal. Unter dem Hashtag #weihnachtsmarktwuppertal finden sich nur rund 40 Beiträge. Davor liegen Duisburg sowie Bielefeld mit über 525 bzw. 650 Fotos auf der Social-Media-Plattform.

Ein Blick auf Google Trends zeigt zudem, dass Weihnachtsmärkte dieses Jahr deutschlandweit wieder vergleichsweise stark gefragt waren. Während im Vergleich zu 2019 vergangenes Jahr das Suchinteresse aufgrund des Lockdowns nur bei 13 Prozent lag, waren es dieses Jahr zum Höchstpunkt Ende November bereits wieder 70 Prozent.

Mit dem Mietwagen zum Weihnachtsmarkt und Verwandten wird teurer

Wer sich zur Weihnachtszeit einen Mietwagen reserviert, um den favorisierten Weihnachtsmarkt oder die Verwandten besuchen zu können, muss dieses Jahr in den 20 größten Städten Deutschlands mit höheren Preisen rechnen. Wie die Auswertungen von über 150.000 Mietwagentagen zeigen, sind die Preise im Vergleich zu 2019 im Schnitt um 70 Prozent angestiegen. Pro Tag müssen Mietwagenfahrer*innen in dieses Jahr demnach rund 59 Euro einplanen.

Im Auto zu "Last Christmas" mit 5 Kilo Geschenken

Neben den Weihnachtsmärkten und Preisen hat billiger-mietwagen.de rund 400 Nutzerinnen und Nutzern anlässlich der Feiertage in einer Umfrage einige Details zu ihrer Weihnachtsplanung entlocken können. Demnach muss die überwiegende Mehrheit (80 Prozent) keine allzu großen Distanzen zurücklegen und fährt maximal 200 Kilometer zur Familie. Immerhin zwölf Prozent legen bis zu 400 Kilometer Strecke an den Festtagen zurück.

Als favorisierten Weihnachtssong wählte die Hälfte (50 Prozent) Whams "Last Christmas" für die Fahren, gefolgt von "I'm Driving home for Christmas" (36 Prozent) von Chris Rae. Dabei planen mehr als zwei Drittel der Befragten (49 Prozent) mit bis zu 10 Kilo an Geschenken, zwölf Prozent sogar mit bis zu 15 Kilogramm. Es ist daher nicht überraschend, dass nur wenige Befragte für die Festtage auf einen Kleinwagen setzen (25 Prozent). Stattdessen ist die Mittelklasse (45 Prozent) das Vehikel der Wahl.

Sämtliche Informationen können Sie auf der Webseite zur Untersuchung finden unter:

www.billiger-mietwagen.de/reisewelt/weihnachtsmaerkte

Über billiger-mietwagen.de

www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 18 Jahren Branchenerfahrung sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. In einer Analyse des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von n-tv erreichte billiger-mietwagen.de 2021 Bestplatzierungen in der Kategorie "Reise & Mobilität". Schon 2018 hatten das DISQ und n-tv billiger-mietwagen.de bei einem Vergleich von zehn Mietwagen-Portalen aufgrund seines hohen Service-Niveaus und der sehr guten Preisgestaltung zur Nr. 1 ernannt. Ebenfalls 2018 kürten DIE WELT und ServiceValue billiger-mietwagen.de zum zweiten Mal in Folge zum "Preis-Champion" unter den Mietwagen-Vergleichsportalen.

Original-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell