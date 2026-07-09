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Danko Handrick zeigt sein Prag: Neue „#hinREISEND“-Reportage vom MDR jetzt in ARD Mediathek

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Magdeburg (ots)

Das MDR-Reiseformat „#hinREISEND“, für das Reporterinnen und Reporter Freizeitangebote in Mitteldeutschland testen, wirft in seiner neuesten Folge ausnahmsweise einen Blick ins nahe Prag. Danko Handrick, der langjährige ARD-Korrespondent in der tschechischen Hauptstadt, verrät seine ganz persönlichen Geheimtipps. „Geheimes Prag: Hier kommen Touristen sonst nicht hin“ ist ab sofort zu sehen in der ARD Mediathek, auf dem MDR-YouTube-Kanal „#hinREISEND“ sowie am Samstag, 11. Juli 2026, ab 18.15 Uhr, im MDR-Fernsehen in der Reihe „Unterwegs bei Sachsens Nachbarn“.

Das Prag zwischen Burg, Karlsbrücke und Altstädter Ring kennt fast jeder Prag-Besucher. Doch wie lebt – und wie trinkt – die Stadt, wenn man die Touristenströme verlässt? Warum schmeckt das Bier hier so besonders? Und welches Musikstück ist bis heute der Soundtrack dieser Stadt?

Sieben Jahre lang war Danko Handrick ARD-Korrespondent in Prag. Einige seiner Lieblingsorte hat er den Zuschauerinnen und Zuschauern ganz bewusst verschwiegen – in der Hoffnung, so ein kleines, unentdecktes Stückchen Prag für sich behalten zu können. Jetzt verlässt er die Stadt. Und zum Abschied verrät er seine ganz persönlichen Geheimtipps.

Eine Reise zu versteckten Cafés, alternativen Musikorten, Künstlerateliers und den schönsten Aussichtspunkten der Stadt. Zu Orten, die sich ihren eigenen Rhythmus bewahrt haben. „Als Studentin muss man in der Innenstadt die richtigen Orte kennen, um finanziell überleben zu können“, erzählt Magdalena Synovcová im Skautský institut – einem Treffpunkt für alle, die Prag auch jenseits der Touristenpfade erleben wollen.

Im Film begegnet Danko Handrick Menschen, die sich über den Massentourismus ärgern und ihre Lieblingsplätze am liebsten für sich behalten würden – und anderen, die sagen: „Ein bisschen Platz ist ja noch.“ Comedienne und Influencerin Helena Sulcová räumt dabei augenzwinkernd mit alten Prag-Klischees auf: Die Geschichten über Taxibetrüger und Autodiebe seien längst Quatsch – das Auto der Besucher sei heute ziemlich sicher. „Zumindest, solange ich nicht in der Nähe bin“, sagt sie und lacht.

Im Atelier Radostné tvorby zeigen Künstlerinnen und Künstler mit Lernschwierigkeiten, dass man ihre Stadt auch ohne Sprachkenntnisse verstehen kann. „Wer hier reinkommt, muss kein Tschechisch sprechen, denn die Künstler zeigen Ihnen gerne alles“, sagt Atelierassistentin Anežka Velinská.

Und natürlich geht es um den Sound dieser Stadt. Musiker Tomáš Dvořák alias Floex beschreibt Prag als kreativen Ort mit einer selten gewordenen Balance: spannend und international, aber noch nicht von den Zwängen einer Mega-Metropole erdrückt.

Ein Film über das Lebensgefühl Prags, über Menschen, die ihre Stadt lieben – und über die kleinen Geheimnisse, die man eigentlich nur guten Freunden erzählt.

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