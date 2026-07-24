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„Verwahrt, verletzt, vergessen – Abgestempelt als Systemsprenger“: Neue „team.recherche“-Doku des MDR im Ersten

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Leipzig (ots)

Aggression, Verzweiflung, Isolation: Jedes Jahr fallen Tausende Kinder und Jugendliche durch das Raster von Jugendhilfe und Psychiatrie. Ein Junge wird von Einrichtung zu Einrichtung geschickt. Ein Mädchen galt als „schwierig“ – heute steht sie kurz vor ihrem Berufsabschluss. Die MDR-Doku begleitet junge Menschen, die im Hilfesystem keinen Platz finden, und fragt: Was passiert, wenn Kinder- und Jugendhilfe an ihre Grenzen stößt? Eine investigative Recherche über Hoffnung, Scheitern und die Frage, wie viel Schutz unsere Gesellschaft den verletzlichsten Kindern bietet – zu sehen ab 29. Juli 2026, 9.00 Uhr, in der ARD Mediathek sowie um 23.35 Uhr im Ersten.

Ein Kind schreit, rastet aus oder zieht sich völlig zurück. Was passiert, wenn Familien, Heime und Jugendämter nicht mehr weiterwissen? Diese Dokumentation blickt hinter die Kulissen der deutschen Kinder- und Jugendhilfe und deckt ein erschütterndes Systemversagen auf.

Jedes Jahr geraten in Deutschland 5.000 bis 10.000 Kinder und Jugendliche in eine zerstörerische Abwärtsspirale. Sie werden als sogenannte „Systemsprenger“ abgestempelt und von Klinik zu Klinik bzw. von einer Wohngruppe zur nächsten durchgereicht. Immer neue Regeln, immer neue Gesichter – aber niemals ein echtes Zuhause.

Die neue investigative Dokumentation des MDR begleitet zwei Schicksale aus Leipzig und Magdeburg, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Sami aus Leipzig verlor im System der Jugendhilfe den Halt, zog sich zurück, begann Dinge zu hinterfragen. Alkohol, auch Aggression prägten ihr Heranwachsen. Ihr Schicksal wendete sich, als sie feste Bezugspersonen fand, die bis heute an ihrer Seite geblieben sind. Sie schafft den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben.

Die Geschichte eines Jungen aus Magdeburg entwickelte sich zu einem jahrelangen Albtraum. Gefangen in einer Odyssee aus Psychiatrieaufenthalten landete er bei einem privaten Jugendhilfeträger und erlebte dort Isolation und Gewalt durch Sicherheitskräfte – ein Skandal, der schließlich vor dem Strafgericht endete…

Zwischen Einzelhaft und echter Perspektive

Warum setzen Jugendämter immer häufiger auf unkontrollierte Security-Kräfte statt auf Pädagogen? Experten wie der renommierte Forscher Prof. Menno Baumann und der Gutachter Dr. Konstantin Schlaaff sprechen offen von fehlenden Therapieplätzen und Fachkräften, bis hin zu einem „systemischen Bankrott“.

Der Film von Rebecca Kupfner und Andreas Rummel zeigt ungeschönt das Drama überforderter Behörden, mangelnder Kontrollen und den mutigen Kampf von Eltern. Er stellt die fundamentale Frage: Wer fängt diese Kinder auf, wenn das System kollabiert?

Investigativ-Format „team.recherche“

„team.recherche“ ist das investigative Doku-Format der ARD für die Mediathek. Reporter-Teams von BR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR liefern monatlich exklusive Recherchen zu gesellschaftlich relevanten Themen – spannend und nah erzählt. Federführer sind BR und SWR. Alle Folgen von „team.recherche“ sind abrufbar in der ARD Mediathek.

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten

Der Film steht für Sie vorab zur Ansicht bereit. Nutzen Sie dafür gern den digitalen Vorführraum von ARD Mediathek bzw. Das Erste.

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