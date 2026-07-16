Programmänderungen ZDFinfo Sonntag. 19.07.
Mainz (ots)
Woche 30/26 Sonntag, 19.07. Bitte Programmänderung beachten: 7.55 ZDF-History Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit Deutschland 2020 „Die Pyramiden von Caral - Spurensuche in der ältesten Stadt Amerikas“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen)
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