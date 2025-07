ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 20. August 2025, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 20. August 2025, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Wahr gewordener Albtraum Eine junge Frau verbringt einen Kegelabend mit Freundinnen. Sie fährt mit dem Fahrrad nach Hause und nimmt denselben Weg wie immer. Plötzlich bemerkt sie Verfolger hinter sich. Nur kurz abgelenkt Ein älteres Paar hebt seine Ersparnisse bei der Bank ab. Zurück am Auto sind die Eheleute plötzlich von Fremden umringt. Am Ende ist das gesamte Geld verschwunden. Böse Überraschung Ein Supermarkt-Angestellter hat Feierabend. Er öffnet die Tür zum Nebenausgang – und hat plötzlich eine Pistole vor Augen. Es folgen die schlimmsten Minuten seines Lebens. Zwei Frauen in Angst Ein brutaler und bewaffneter Räuber bringt zwei Bankangestellte in seine Gewalt. Die Opfer durchleiden Todesängste Räuber mit Besonderheit Überfall auf einen Supermarkt. Der Täter kann unerkannt flüchten. Doch er hat ein auffälliges Merkmal, das ihm jetzt zum Verhängnis werden könnte. Der XY-Preis 2025 Auf dem Nachhauseweg werden mehrere Personen Zeugen einer brutalten Gewalttat. Doch nur ein junger Mann schreitet ein und verhindert das Schlimmste. Nun ist er für den XY-Preis nominiert. "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in Web und App des ZDF verfügbar

