ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 30/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte: Montag, 21. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen "Spacedog"-Koffer, ein Schreibset, eine Porzellan-Dogge, ein Armband, einen Zigarettenpapier-Spender und eine Vase. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 22. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Formel-1-Plakat, einen Wandteller von Villeroy & Boch, eine Brosche, einen Schaukelstuhl, ein Schmuckset und ein graviertes Anbietschälchen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 23. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Foto und Autogramme von L. Armstrong, eine Vase von M. Laeuger, einen Ring, einen Kinder-Frisörstuhl, ein Silberkonvolut und zwei Wandreliefs. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 24. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche, eine Rallye-Plakettensammlung, zwei Glas- und Flaschenkühler, eine Kellnerkasse und einen Brillantring. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 25. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronze-Statuette "Clotilde de Surville", ein Radio in Raketenform, eine Jardinière, ein Glas-Service, zwei Tabakwaren-Schilder und eine Kette. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell