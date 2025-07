ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/25

Mainz (ots)

Woche 29/25 Do., 17.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.45 Uhr beachten: 23.45 Markus Lanz 0.45 Notruf Hafenkante (VPS 1.00) 1.30 Notruf Hafenkante (VPS 1.45) 2.15 SOKO Wismar (VPS 2.30) 3.00 SOKO Wismar (VPS 3.15) 3.45 planet e.: Delfine - die illegale Jagd (VPS 4.00) 4.15 planet e.: Wale - geliebt und gejagt (VPS 4.30) 4.45- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 ("heute journal update" entfällt.) Fr., 18.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.45 Uhr beachten: 23.45 Song Trip: Juli x Marokko 0.30 Wahre Verbrechen (10) (VPS 0.44) 1.15 Terra X History (VPS 1.30) Miss Germany. Wer ist die Schönste im Land? 2.00 Terra X (VPS 2.15) Schrecken der Meere - Das Rätsel der Monsterwellen 2.45 Terra X (VPS 3.00) Der Wormser Wunderbau 3.30 Bares für Rares (VPS 3.45) 4.25- hallo deutschland (VPS 4.40) 5.30 ("heute journal update" entfällt.) Woche 30/25 Di., 22.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.45 Uhr beachten: 23.45 Markus Lanz 0.45 Retribution – Vergeltung (VPS 1.00) 2.05 neoriginal (VPS 2.20) Mord im Mittsommer 3.35 Beyond Paradise (VPS 3.50) 4.25- hallo deutschland (VPS 4.40) 5.30 ("heute journal update" entfällt.) Mi., 23.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.45 Uhr beachten: 23.45 Markus Lanz 0.45 WE RISE (VPS 1.00) Frauen. Fußball. Zukunft. 1.30 Kopfsache - Wie unsere DFB-Stars mit Druck umgehen (VPS 1.45) 2.15 plan b: "Green Sports" (VPS 2.30) 2.45 Lost Places - Geheime Welten (VPS 3.00) 3.30 Lost Places - Geheime Welten (VPS 3.45) 4.15 Lost Places - Geheime Welten (VPS 4.30) 5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 ("heute journal update" entfällt.) Woche 31/25 Mi., 30.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Fahrrad geklaut: Undercover auf Hehler-Jagd Film von Megan Ehrmann und Elena Münker Kamera: Norman Kriese, Pablo Gollmer Hidalgo Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)

